Taylor Swift, fan in coda per l'opera che ispira The Fate of Ophelia

Il Museo di Wiesbaden, in Germania, ha registrato un improvviso aumento dei visitatori del quadro del pittore tedesco Friedrich Heyser. Il motivo? La popstar avrebbe preso spunto proprio da lì per l’immagine iniziale del videoclip del brano
Il Museo di Wiesbaden, in Germania, ha registrato un improvviso aumento dei visitatori, che hanno formato lunghe code per osservare da vicino un’opera Art Nouveau, intitolata Ophelia, firmata dal pittore tedesco Friedrich Heyser. Il motivo? Taylor Swift avrebbe preso spunto dal quadro per l’immagine iniziale del videoclip del brano The Fate of Ophelia, contenuto nell’ultimo album The Life of a Showgirl, uscito il 3 ottobre. In un primo momento, gli Swifties avevano ipotizzato che la riproduzione avesse rimandato all’iconica Ophelia del pittore preraffaellita inglese John Everett Millais, conservata alla Tate di Londra, ma le successive indagini avevano condotto proprio all’opera custodita a Wiesbaden. “Abbiamo un’occasione unica per far conoscere il nostro museo a un pubblico completamente nuovo”, ha dichiarato in un’intervista alla rivista Monopol il direttore del museo, Andreas Henning. “Siamo felici che Taylor Swift abbia scelto proprio questa opera della nostra collezione”.
DALLA CRESCITA DEL PIL USA AL TERREMOTO
Non è la prima volta che Taylor Swift provoca una grande mobilitazione dei suoi fan. Nel 2023 gli analisti avevano addirittura individuato il "fattore Taylor Swift”, che aveva accresciuto il PIL degli Stati Uniti. Nel secondo trimestre dell’anno, infatti, oltre alla crescita dovuta alle vacanze e ai ristoranti, anche i biglietti venduti dalla popstar per l’Eras Tour avevano contribuito alla fioritura del prodotto interno lordo a stelle e strisce. “L’intero tour statunitense di Taylor Swift potrebbe generare una spesa totale di 4,6 miliardi di dollari, superiore al PIL di 135 paesi”, aveva dichiarato il centro di ricerca Common Sense Institute. Sempre nello stesso anno, nel mese di agosto, in occasione del concerto presso lo stadio Lumen Field di Seattle, Swift aveva inoltre quasi provocato un terremoto. Non si era trattato infatti di un terremoto in piena regola, bensì di forti vibrazioni che avevano raggiunto un massimo di 0,011 metri al secondo quadrato e che la stampa aveva presto ribattezzato “Swift Quake”, cioè “Terremoto Swift”. In sostanza, l’effetto delle casse e dei 70 mila fan che avevano cantato, saltato e ballato era stato paragonabile a un’attività sismica di magnitudo 2,3 sulla scala Richter.
LA DONAZIONE DI 100 MILA DOLLARI ALLA BAMBINA MALATA DI TUMORE
Nelle ultime ore, invece, Taylor Swift ha fatto parlare di sé per una generosa donazione che si aggirerebbe intorno ai 100 mila dollari a favore della famiglia di Lilah, una bambina di due anni che ha ricevuto la diagnosi di tumore cerebrale al quarto stadio. I genitori, che raccolgono fondi per le cure attraverso una campagna GoFundMe, avevano pubblicato su TikTok un video, poi andato virale, dove la figlia aveva definito la popstar “una mia amica”. In seguito hanno confermato la notizia dell’aiuto ricevuto da Swift. “Potrebbe essere colpa mia che le ho fatto ascoltare Taylor per tutta la gravidanza, poi è nata una mini Swiftie”, ha raccontato la madre Katelynn Smoot. “Lilah ama la musica di Taylor e durante le sedute di cura la trova sempre di conforto. Spero che un giorno possa assistere a un suo concerto dal vivo”. Il gesto della cantautrice ha sorpreso la famiglia della bambina, che in un video con il sottofondo del brano The Fate of Ophelia ha ribadito: “Grazie mille, Taylor Swift. Sono sotto shock. Questo significa tantissimo per noi. Non riesco a esprimere a parole quanto siamo incredibilmente grati”.
