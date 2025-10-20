Taylor Swift, fan in coda per l'opera che ispira The Fate of Ophelia

Il Museo di Wiesbaden, in Germania, ha registrato un improvviso aumento dei visitatori del quadro del pittore tedesco Friedrich Heyser. Il motivo? La popstar avrebbe preso spunto proprio da lì per l’immagine iniziale del videoclip del brano

Il Museo di Wiesbaden, in Germania, ha registrato un improvviso aumento dei visitatori, che hanno formato lunghe code per osservare da vicino un’opera Art Nouveau, intitolata Ophelia, firmata dal pittore tedesco Friedrich Heyser. Il motivo? Taylor Swift avrebbe preso spunto dal quadro per l’immagine iniziale del videoclip del brano The Fate of Ophelia, contenuto nell’ultimo album The Life of a Showgirl, uscito il 3 ottobre. In un primo momento, gli Swifties avevano ipotizzato che la riproduzione avesse rimandato all’iconica Ophelia del pittore preraffaellita inglese John Everett Millais, conservata alla Tate di Londra, ma le successive indagini avevano condotto proprio all’opera custodita a Wiesbaden. “Abbiamo un’occasione unica per far conoscere il nostro museo a un pubblico completamente nuovo”, ha dichiarato in un’intervista alla rivista Monopol il direttore del museo, Andreas Henning. “Siamo felici che Taylor Swift abbia scelto proprio questa opera della nostra collezione”.

DALLA CRESCITA DEL PIL USA AL TERREMOTO Non è la prima volta che Taylor Swift provoca una grande mobilitazione dei suoi fan. Nel 2023 gli analisti avevano addirittura individuato il "fattore Taylor Swift”, che aveva accresciuto il PIL degli Stati Uniti. Nel secondo trimestre dell’anno, infatti, oltre alla crescita dovuta alle vacanze e ai ristoranti, anche i biglietti venduti dalla popstar per l’Eras Tour avevano contribuito alla fioritura del prodotto interno lordo a stelle e strisce. “L’intero tour statunitense di Taylor Swift potrebbe generare una spesa totale di 4,6 miliardi di dollari, superiore al PIL di 135 paesi”, aveva dichiarato il centro di ricerca Common Sense Institute. Sempre nello stesso anno, nel mese di agosto, in occasione del concerto presso lo stadio Lumen Field di Seattle, Swift aveva inoltre quasi provocato un terremoto. Non si era trattato infatti di un terremoto in piena regola, bensì di forti vibrazioni che avevano raggiunto un massimo di 0,011 metri al secondo quadrato e che la stampa aveva presto ribattezzato “Swift Quake”, cioè “Terremoto Swift”. In sostanza, l’effetto delle casse e dei 70 mila fan che avevano cantato, saltato e ballato era stato paragonabile a un’attività sismica di magnitudo 2,3 sulla scala Richter. Approfondimento Taylor Swift batte un record storico di Adele