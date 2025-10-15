Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Taylor Swift batte un record storico di Adele

Musica

Matteo Rossini

©Getty

The Life of a Showgirl è divenuto l’album ad aver venduto il maggior numero di copie in America nella sua settimana di debutto. La cantautrice statunitense ha commentato il primato con un messaggio condiviso sul profilo Instagram che conta più di 280.000.000 di follower: “Conserverò questa sensazione per sempre”

The Life of a Showgirl di Taylor Swift ha superato 25 di Adele divenendo il disco di un’artista femminile ad aver venduto il maggior numero di copie in America nella sua settimana di debutto. Stando a quanto riportato da Billboard, il nuovo album ha totalizzato oltre quattro milioni di copie.

taylor swift, il nuovo record di vendite

In soli sette giorni la cantautrice statunitense ha venduto 4.002.000 copie in America superando il precedente record detenuto da Adele con 3.482.000 copie. The Life of a Showgirl ha raggiunto il primo posto della classifica settimanale Billboard 200 scrivendo un nuovo importante capitolo della carriera straordinaria dell’artista.

 

Taylor Swift ha commentato la prima posizione: “Non dimenticherò mai quanto fossi emozionata nel 2006 quando il mio primo album vendette 40.000 copie nella prima settimana. Avevo sedici anni e non potevo nemmeno immaginare che così tante persone potessero interessarsi alla mia musica al punto da investire tempo ed energie in essa”. L’artista ha aggiunto. “Da allora ho cercato di incontrare e ringraziare quante più persone possibili che mi hanno dato la possibilità di inseguire questo sogno folle". Taylor Swift ha concluso: "Ho quattro milioni di grazie da inviare ai fan e quattro milioni di motivi per sentirmi ancora più orgogliosa di questo album di quanto non lo fossi già. Grazie per essere venuti a celebrare questo progetto al cinema, per aver investito in vinili,  streaming, aver visto il video, comprato CD, letto le poesie che ho scritto all'interno della confezione e per esservi immersi in The Life of a Showgirl. Conserverò questa sensazione per sempre”.

Approfondimento

Taylor Swift, un film concerto e una docuserie su Disney+

Inoltre, Taylor Swift (FOTO) ha superato Drake e Jay-Z divenendo l’artista con il maggior numero di album in vetta alla classifica statunitense, davanti soltanto i Fab Four. Questa la classifica:

  • The Beatles - 19 album
  • Taylor Swift - 15 album
  • Drake - 14 album
  • Jay - Z - 14 album
  • Eminem - 11 album
  • Future - 11 album
  • Bruce Springsteen - 11 album
  • Barbra Streusand  - 11 album
  • Kanye West - 11 album
  • Elvis Presley - 10 album
  • Garth Brooks - 9 album
  • Kenny Chesney - 9 album
  • Madonna - 9 album
  • The Rolling stones - 9 album

Approfondimento

Taylor Swift: "No al Super Bowl mentre il mio fidanzato rischia"

La cantautrice ha condiviso alcuni scatti delle registrazioni dell’album, realizzato insieme a Max Martin e Shellback. L’artista  ha raccontato: “Essere in studio e creare queste canzoni è stata un'esperienza indimenticabile”. L’album è composto da dodici brani, tra i quali la title track in duetto con Sabrina Carpenter (FOTO)

FOTOGALLERY

Credits: Getty Images, Ansa, Instagram/TaylorSwift

1/15
Spettacolo

Taylor Swift e Travis Kelce, la storia d'amore tra le due star. FOTO

Ripercorriamo la storia d’amore tra Taylor Swift e Travis Kelce, dal braccialetto dell’amicizia all’anello di fidanzamento da 550mila dollari. La loro relazione ha avuto momenti iconici in due Super Bowl, tour, concerti e apparizioni pubbliche. Il tutto è culminato con l’annuncio ufficiale del fidanzamento su Instagram il 26 agosto 2025. La coppia, entrambi 35enni, ha condiviso questa notizia con i fan in un post congiunto A cura di Camilla Sernagiotto

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

La forza del destino, il documentario in anteprima alla Scala

Spettacolo

Il lungometraggio diretto da Anissa Bonnefont, un viaggio che racconta giorno per giorno la...

Bones and All, il cast del film di Luca Guadagnino stasera in tv

Cinema

Va in onda su Rai 4, mercoledì 15 ottobre, il film del 2022, adattamento cinematografico del...

8 foto

The Great Wall, il cast del film con Matt Damon e Pedro Pascal

Cinema

Ispirato alla costruzione della Grande Muraglia Cinese,  il primo film in lingua inglese del...

12 foto

Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis conferma un nuovo album

Musica

In un’intervista radiofonica a Sirius XM, il co-fondatore e frontman della band ha confermato le...

Moncler, la campagna pubblicitaria con Robert De Niro e Al Pacino

Spettacolo

Le due leggende di Hollywood, legate da un'amicizia lunga oltre cinquant'anni, sono tornate sul...

Spettacolo: Per te