Taylor Swift batte un record storico di Adele

The Life of a Showgirl è divenuto l’album ad aver venduto il maggior numero di copie in America nella sua settimana di debutto. La cantautrice statunitense ha commentato il primato con un messaggio condiviso sul profilo Instagram che conta più di 280.000.000 di follower: “Conserverò questa sensazione per sempre”
The Life of a Showgirl di Taylor Swift ha superato 25 di Adele divenendo il disco di un’artista femminile ad aver venduto il maggior numero di copie in America nella sua settimana di debutto. Stando a quanto riportato da Billboard, il nuovo album ha totalizzato oltre quattro milioni di copie.
taylor swift, il nuovo record di vendite
In soli sette giorni la cantautrice statunitense ha venduto 4.002.000 copie in America superando il precedente record detenuto da Adele con 3.482.000 copie. The Life of a Showgirl ha raggiunto il primo posto della classifica settimanale Billboard 200 scrivendo un nuovo importante capitolo della carriera straordinaria dell’artista.
Taylor Swift ha commentato la prima posizione: “Non dimenticherò mai quanto fossi emozionata nel 2006 quando il mio primo album vendette 40.000 copie nella prima settimana. Avevo sedici anni e non potevo nemmeno immaginare che così tante persone potessero interessarsi alla mia musica al punto da investire tempo ed energie in essa”. L’artista ha aggiunto. “Da allora ho cercato di incontrare e ringraziare quante più persone possibili che mi hanno dato la possibilità di inseguire questo sogno folle". Taylor Swift ha concluso: "Ho quattro milioni di grazie da inviare ai fan e quattro milioni di motivi per sentirmi ancora più orgogliosa di questo album di quanto non lo fossi già. Grazie per essere venuti a celebrare questo progetto al cinema, per aver investito in vinili, streaming, aver visto il video, comprato CD, letto le poesie che ho scritto all'interno della confezione e per esservi immersi in The Life of a Showgirl. Conserverò questa sensazione per sempre”.
Inoltre, Taylor Swift (FOTO) ha superato Drake e Jay-Z divenendo l’artista con il maggior numero di album in vetta alla classifica statunitense, davanti soltanto i Fab Four. Questa la classifica:
- The Beatles - 19 album
- Taylor Swift - 15 album
- Drake - 14 album
- Jay - Z - 14 album
- Eminem - 11 album
- Future - 11 album
- Bruce Springsteen - 11 album
- Barbra Streusand - 11 album
- Kanye West - 11 album
- Elvis Presley - 10 album
- Garth Brooks - 9 album
- Kenny Chesney - 9 album
- Madonna - 9 album
- The Rolling stones - 9 album
La cantautrice ha condiviso alcuni scatti delle registrazioni dell’album, realizzato insieme a Max Martin e Shellback. L’artista ha raccontato: “Essere in studio e creare queste canzoni è stata un'esperienza indimenticabile”. L’album è composto da dodici brani, tra i quali la title track in duetto con Sabrina Carpenter (FOTO)
