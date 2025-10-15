Taylor Swift batte un record storico di Adele

taylor swift, il nuovo record di vendite

In soli sette giorni la cantautrice statunitense ha venduto 4.002.000 copie in America superando il precedente record detenuto da Adele con 3.482.000 copie. The Life of a Showgirl ha raggiunto il primo posto della classifica settimanale Billboard 200 scrivendo un nuovo importante capitolo della carriera straordinaria dell’artista.

Taylor Swift ha commentato la prima posizione: “Non dimenticherò mai quanto fossi emozionata nel 2006 quando il mio primo album vendette 40.000 copie nella prima settimana. Avevo sedici anni e non potevo nemmeno immaginare che così tante persone potessero interessarsi alla mia musica al punto da investire tempo ed energie in essa”. L’artista ha aggiunto. “Da allora ho cercato di incontrare e ringraziare quante più persone possibili che mi hanno dato la possibilità di inseguire questo sogno folle". Taylor Swift ha concluso: "Ho quattro milioni di grazie da inviare ai fan e quattro milioni di motivi per sentirmi ancora più orgogliosa di questo album di quanto non lo fossi già. Grazie per essere venuti a celebrare questo progetto al cinema, per aver investito in vinili, streaming, aver visto il video, comprato CD, letto le poesie che ho scritto all'interno della confezione e per esservi immersi in The Life of a Showgirl. Conserverò questa sensazione per sempre”.