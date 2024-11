Adele omaggia Meryl Streep mascherandosi dall'attrice

adele, le foto su instagram

In queste settimane l’artista britannica è impegnata con le ultime date dello show Weekends with Adele, la serie di concerti inaugurata nel 2022 e in procinto di concludersi il 23 novembre. Come accaduto in passato, in concomitanza di Halloween la voce di Hello si è presentata sul palco indossando un costume.

Quest’anno la cantante ha omaggiato Meryl Streep mascherandosi da Madeline Ashton, personaggio de La morte ti fa bella, la celebre e amata pellicola con Goldie Hawn, Bruce Willis e Isabella Rossellini. Presente in sala Meryl Streep (FOTO) con cui Adele si è scambiata un lungo abbraccio.