Adele in concerto a Las Vegas scende palco per abbracciare Céline Dion

La superstar di Tottenham quando ha individuato la collega tra il pubblico è corsa per condividere con lei la gioia della sorpresa

Passione, amore, affetto, stima, complicità. Durante il suo concerto a Las Vegas, Adele scende dal palco e, dopo averla notata tra la folla, corre commossa ad abbracciare Céline Dion, seduta tra il pubblico: “E' tra le mie persone preferite di sempre”, ha confessato poi Adele. I fan si sono emozionati nel vedere entrambe le artiste in lacrime. Come dimostra il video pubblicato dall'account Adele in Munich.