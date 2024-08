6/12 ©Getty

Subito dopo intende prendere una pausa dalla musica, come ha dichiarato alla rete tedesca ZDF: "Ho il serbatoio quasi vuoto. Non ho nuova musica in arrivo. Voglio prendermi una grande pausa per fare altre attività creative. Non canto nemmeno quando sono a casa, non è strano?"





