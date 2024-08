Adele, quattro concerti speciali a Monaco di Baviera

La superstar mondiale si è esibita il 2 e il 3 agosto e poi il 9 e il 10. Gli show avranno luogo alla Munich Messe, in un ambiente all'aperto creato esclusivamente per questi spettacoli speciali

La superstar mondiale Adele ha annunciato che questa estate si esibirà in una serie di spettacoli esclusivi a Monaco di Baviera, in Germania, dopo il debutto del 2 agosto tornerà sul palco il 3, il 9 e il 10 agosto 2024. Gli show avranno luogo alla Munich Messe, in un ambiente all'aperto creato esclusivamente per questi spettacoli speciali. L'arena, realizzata su misura, sarà caratterizzata da una combinazione di tribune con posti a sedere e aree in piedi, per un totale di 80.000 persone a serata (qui sotto è visibile il rendering della venue).



"Uno stadio pop-up unico e su misura, progettato per qualsiasi spettacolo io voglia

mettere in scena", ha scritto Adele sul suo profilo Instagram. Ha poi aggiunto: "Non potrei pensare a un modo più bello di trascorrere la mia estate". Queste date europee esclusive segnanocla prima volta di Adele in Europa dal 2016. Adele si sta attualmente esibendo nell'ultima tappa della sua serie di concerti a Las Vegas,

Weekends With Adele, che durerà fino a metà giugno. Weekends With Adele ha ricevuto grandi consensi da parte dei fan e dalla critica. Il Los Angeles Times ha definito lo spettacolo "uno squisito equilibrio tra narrazione personale e sfarzo di Las Vegas", mentre Billboard lo ha descritto come "assolutamente spettacolare, da togliere il fiato".



Terminato l’ultimo concerto a Las Vegas, Adele si sarà esibita in ben 50 date di Weekends With Adele (100 spettacoli in totale). Ha anche entusiasmato il pubblico del Regno Unito con il tutto esaurito dei suoi spettacoli all'Hyde Park di Londra nel 2022. Sia Las Vegas che Londra sono state acclamati e definiti iconici, e ora Adele è

pronta per vivere un'altra nuovissima esperienza dal vivo ai suoi fan europei. La registrazione degli utenti per l’acquisto dei biglietti è aperta su Adele.com e si chiuderà lunedì 5 febbraio alle 18. I fan riceveranno i link per l'acquisto martedì 6 febbraio, e l’ acquisto per i fan registrati sarà disponibile da mercoledì 7 febbraio alle ore 10. La vendita generale al pubblico è prevista per venerdì 9 febbraio alle ore 10.