Adele, è uscito il video del brano I Drink Wine

Adele ha ringraziato il regista del video: “Grazie Joe Talbot per aver creato un mondo per il video e per aver messo insieme il più incredibile gruppo di creativi, avete così tanto talento e sono onorata di aver lavorato con tutti voi!”

I Drink Wine è il brano dell’ultimo album di cui Adele ha realizzato per prima il videoclip, come raccontato in un post su Instagram. La cantante ha pubblicato il video che ha ottenuto oltre due milioni e mezzo di visualizzazioni in meno di ventiquattro ore

Il videoclip, dalla durata di circa sette minuti, è stato diretto da Joe Talbot . Il lavoro è stato il primo realizzato per questa nuova era discografica, le parole di Adele: “Il video di I Drink Wine è stato il primo che ho girato per quest’album”.

Dopo l’uscita del video, Adele ha condiviso una serie di scatti dal set ringraziando il regista e il team che l’hanno supportata nella realizzazione: “Grazie Joe Talbot per aver creato un mondo per il video e per aver messo insieme il più incredibile gruppo di creativi, avete così tanto talento e sono onorata di aver lavorato con tutti voi!”.

Il brano è arrivato dopo l’uscita dei primi due singoli estratti dal disco, ovvero Easy On Me e Oh My God, entrambi molto apprezzati da pubblico e critica.

Questo il testo del brano I Drink Wine:

How can one become so bounded by choices that somebody else makes?

How come we’ve both become a version of a person we don’t even like?

We’re in love with the world but the world just wants to bring us down

By putting ideas in our heads that corrupt our hearts somehow

When I was a child every single thing could blow my mind

Soaking it all up for fun but now I only soak up wine

They say to play hard you work hard find balance in the sacrifice

Yet I don’t know anybody who’s truly satisfied

You better believe I’m trying to keep climbing

But the higher we climb feels like we’re both none the wiser

So I hope I learn to get over myself

Stop trying to be somebody else

So we can love each other for free

Everybody wants something, you just want me

Why am I obsessing about the things I can’t control?

Why am I seeking approval from people I don’t even know?

In these crazy times I hope to find something I can cling on to

Cause I need some substance in my life

Something real, something that feels true

You better believe for you I’ve cried high tides

Cause I want you so bad but you can’t fight fire with fire

Listen I know how low I can go

I give as good as I get

You get the brunt of it all cause you’re all I’ve got left

Oh I hope in time we both will find peace of mind

Sometimes the road less travelled is a road best left behind