Adele posa per la cover di Elle US

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Adele è la protagonista assoluta del numero di settembre di Elle. La cantautrice ha posato in una serie di scatti per l’obiettivo di Mario Sorrenti indossando abiti glamour. In particolare nella cover indossa una sottoveste di seta rosa pallido di Fendi coperta da un cappotto di pelliccia marrone di Polo Georgis. L’outfit è rifinito da collant velati di Falke e anelli d'oro di Cartier. Tra i numerosi abiti indossati dalla cantante di I Drink Wine, anche un maglione blu di Courreges e jeans Levi's, un cappotto bianco di Celine, un abito rosso di Aliette, un cappotto giallo di Loro Piana e una camicia viola di Givenchy infilata in una gonna blu abbottonata di Marc Jacobs. Completa la serie uno scatto in bianco e nero della cantante con un cappotto di pelliccia di Saint Laurent, chiuso da una cintura con fibbie di Artemas Quibble.

Adele sul tour a Las Vegas e Rich Paul approfondimento Adele, Easy On Me supera un miliardo di streaming su Spotify Nell'intervista Adele ha affrontato tantissimi argomenti tra cui gli alti e bassi della sua vita, l'annullamento del suo tour a Las Vegas e la storia d’amore con il fidanzato Rich Paul. "Mi piace vedermi in questi quattro diversi momenti della mia vita", ha raccontato Adele parlando della pianificazione del suo tour a Las Vegas. "È stato davvero emozionante mettere insieme la scaletta e le immagini, perché sono successe tante cose. Quindici anni sono tanti. Il rinvio a gennaio è stato il momento peggiore della mia vita. Ma una cosa che mi fa sentire fortunata, visto quanto è grande la mia vita ora, è che ho vissuto tranquillamente”. Ciò che ha colpito dell’intervista a Elle, è che Adele ha fatto finta di niente quando si è parlato del suo fidanzato Rich Paul, agente sportivo americano: "Beh, non sono sposata. Non sono mai stata innamorata in questo modo, sono ossessionata da lui".

FOTOGALLERY ©Kika Press Continua gallery %s Foto rimanenti Approfondimenti Adele, esce il nuovo album "30". Dagli esordi all'Oscar, la fotostoria La cantautrice premio Oscar per Skyfall, torna con un nuovo disco a 6 anni dalla pubblicazione di '25'. Considerata dal Time una delle donne più influenti del mondo, Adele ha eseguito in anteprima tre brani estratti da “30” durante lo speciale televisivo “Adele One Night Only” andato in onda sulla CBS: “I Drink Wine,” “Hold On” e “Love Is A Game”. Lo speciale TV andrà in onda anche in Italia il 15 dicembre alle ore 21:15, su SKY e NOW. A sei anni dall'ultimo disco, 25, Adele torna il 19 novembre con un nuovo album intitolato 30. Voce straordinaria e inconfondibile, Adele Laurie Blue Adkins nasce a Londra il 5 maggio 1988: è considerata una delle esponenti della nuova generazione del soul bianco insieme a Duffy ed Amy Winehouse L’album, che tutti si aspettavano sarebbe uscito nel 2019, arriva dunque di fatto due anni dopo le previsioni e le aspettative dei fan. Figlio del suo tempo, contiene canzoni struggenti (molte parlano del divorzio dal marito) ma anche brani che consentono alla cantante di esplorare nuovi territori Adele ha debuttato nel mondo della musica nel 2007 con il suo primo singolo, Hometown Glory. Nel 2008 è arrivato l'album 19, al quale sono poi seguiti 21, uscito nel 2011, e 25, uscito nel 2015. Quest’ultimo ha venduto tre milioni di copie in una settimana solo negli Stati Uniti

In merito al tour a Las Vegas ha ammesso di aver rifiutato di andare avanti perché i concerti previsti non le sembravano autentici: "Non c'era anima. L'allestimento del palco non era adatto. Era molto distaccato da me e dalla mia band e mancava di intimità", ha detto Adele. "E forse ho cercato troppo di dare queste cose in un ambiente così controllato". Molti possessori di biglietti sono rimasti delusi e Adele dice di essersi sentita "imbarazzata" da tutto questo. Per questo ha deciso di cambiare tutto: "Voglio raccontare la storia dell'inizio della mia carriera fino ad oggi. Non voglio svelare troppo. È tutto incentrato sulla musica ed è molto, molto nostalgico".