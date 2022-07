Adele avvistata in Sardegna con il fidanzato Rich Paul

La cantante è stata avvistata di ritorno da una gita in barca con un look da vera vacanziera. Negli scatti diffusi in rete sembra davvero felice della sua compagnia

I fan di Adele hanno cominciato la caccia alla loro beniamina da quando sono apparse online le prime foto della pluripremiata cantante britannica scattate in Sardegna in località Puntaldia. L'icona della musica globale ha scelto l'isola italiana per le sue vacanze di metà luglio che trascorrerà in dolce compagnia: accanto a lei, il fidanzato Rich Paul con cui fa coppia dallo scorso anno.

Il look vacanziero e ultra chic di Adele

Adele è in Italia, per la gioia dei suoi tanti ammiratori nazionali che hanno rilanciato sui vari social media gli scatti dei paparazzi che l'hanno sorpresa mentre faceva ritorno da una gita in barca con Paul.

La cantautrice, ultra sorridente e rilassata, è apparsa molto a suo agio e, apparentemente, sembra non aver notato la presenza dei fotografi.

Con gli occhiali da sole scuri e i capelli biondi sciolti acconciati con una piega molto naturale, Adele ha dato sfoggio della sua eleganza.

Per le sue vacanze in Sardegna l'artista ha scelto una borsa in rafia con manici in pelle scura, la tote Saint Laurent modello Rive Gauche, e i fashion addicted non hanno potuto non notare l'appariscente completo scelto per l'occasione, un top ampio con maniche lunghe e pantaloni coordinati a fantasia nero e turchese con stampa di conchiglie, una creazione del brand Loewe, collezione Paula's Ibiza.