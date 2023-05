Auguri Adele, le frasi più famose delle sue canzoni

La cantante inglese compie 35 anni. Da "We could have had it all, rolling in the deep" a "So hello from the other side", ecco alcuni dei passaggi dei suoi testi che sono diventati indimenticabili

Rolling in the Deep, Someone Like You, ma anche Skyfall, Hello e Easy On Me. Le canzoni di Adele, dai suoi esordi al successo planetario, sono diventate famosissime. A distinguerle - oltre che la voce vibrante e inconfondibile della cantante inglese - sono state anche le frasi, brevi e incisive, capaci di raccontare una gamma di sentimenti che spaziano dall’amore all'insofferenza, dall’insicurezza alla maternità. Ecco alcuni passaggi iconici delle canzoni dell’artista che oggi, 5 maggio, compie 35 anni.

Rolling in the deep

Non si può parlare di Adele senza citare quello che forse rimane il suo più grande successo di sempre: Rolling in the Deep, la canzone pubblicata nel 2010 per l’album 21. Si tratta di una canzone autobiografica, in cui la cantante racconta di una storia d’amore finita per colpa dell’atteggiamento del fidanzato. Adele spiega che le cose sarebbero potute andare bene, se la coppia fosse andata fino in fondo. Ma lui ha solo giocato con i sentimenti di lei.

We could've had it all

Rolling in the deep



You had my heart inside

Of your hands

And you played it

To the beat

(tradotto: Potevamo avere tutto rotolando nel profondo; avevi il mio cuore tra le tue mani, ma hai giocato con il suo battito)

Someone Like You



Dopo Rolling in the deep esce Someone Like You, sempre nello stesso album della canzone precedente, 21. Anche in questo caso, la canzone descrive la sofferenza per la storia d’amore finita. Nel testo la cantautrice immagina di rivedere l'uomo del quale è ancora innamorata, scoprendolo felice con una moglie. Dovrà quindi andare avanti, facendosene una ragione.

Never mind, I'll find someone like you,

I wish nothing but the best for you, too

(tradotto: Non importa, lo troverò qualcuno come te e poi, io non voglio niente altro che il meglio per te)

Turing Tables



Sempre di 21 fa parte anche Turning Tables, la canzone scritta con Ryan Tedder, frontman del gruppo OneRepublic. Il testo si ispira a un litigio tra la cantante e il suo compagno, avvenuto durante una cena con amici. Tutto ruota intorno all’immagine del tavolo girevole del ristorante che viene usata come metafora per descrivere lo scambio reciproco di accuse, le visioni opposte e i ribaltamenti di situazione.

No, I won’t rescue you to just desert me

I can’t give you the heart you think you gave me

It’s time to say goodbye to turning tables

To turning tables

(tradotto: No, non ti soccorrerò solo perché tu mi possa abbandonare. Non ti posso dare il cuore che tu credi di avermi dato. È il momento di dire addio ai rovesciamenti di situazione)