Dopo la distribuzione di West Coast, gli OneRepublic hanno svelato l’arrivo del nuovo singolo You Were Loved Condividi

You Were Loved è il titolo del nuovo brano della formazione guidata da Ryan Tedder. Nelle scorse ore gli OneRepublic hanno annunciato l’uscita della canzone svelandone la cover in un post sul profilo Instagram che conta oltre due milioni di follower.

Onerepublic, il nuovo brano è you were loved approfondimento OneRepublic, il nuovo singolo è "West Coast" Nell’agosto del 2021 gli OneRepublic hanno pubblicato il quinto album Human, trainato dal successo dei singoli Rescue Me, Wanted e Run, ora però la band ha alzato il sipario sulla nuova era discografica. Infatti, alcune settimane fa il gruppo ha pubblicato il singolo West Coast, il cui videoclip ufficiale ha ottenuto più di due milioni di visualizzazioni su YouTube.

approfondimento OneRepublic, annullati i concerti in Russia Adesso, la formazione ha svelato l’arrivo di una nuova canzone intitolata You Were Loved con un post su Instagram che ha ricevuto numerosi commenti e più di 25.000 like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da onerepublic (@onerepublic)

approfondimento OneRepublic, primo concerto pagato in criptovaluta Nel corso degli anni gli OneRepublic si sono affermati tra i gruppi di maggior successo nella storia della musica vendendo milioni di copie, tra gli album più amati spiccano Dreaming Out Loud.