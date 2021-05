OneRepublic, pubblicato il videoclip ufficiale di Run

Human è il nuovo disco della band che nel corso degli anni ha scalato le classifiche di vendita in ogni angolo del pianeta affermandosi come una delle realtà musicali di maggior successo nella storia. Grande attesa da parte del pubblico.

Dall’esplosione mediatica con Apologize in collaborazione con Timbaland ai successi più recenti come Rescue Me, certificato con un disco d’oro negli Stati Uniti d’America per aver venduto oltre mezzo milione di copie .

Tra i brani più celebri e amati del gruppo troviamo sicuramente All the Right Moves, If I Lose My Self e Counting Stars, il cui videoclip ufficiale vanta oltre tre miliardi di visualizzazioni su YouTube.