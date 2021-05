OneRepublic, annunciati titolo e data di uscita del nuovo brano Run

Uscirà domani 5 maggio “ Run ”, il nuovo singolo dei OneRepublic , annunciato dalla stessa band con un post su Instagram. Il brano andrà ad anticipare l’uscita di “ Human ” il nuovo lavoro in studio previsto per quest’anno che dovrebbe contenere tutti gli ultimi singoli usciti durante i mesi passati: “Didn’t I”, “Rescue Me”, “Somebody to love”, “Wanted”, “Better days” e il nuovo “Run”.

Gli OneRepublic non hanno dato altre indicazioni riguardo al singolo o all’album in uscita, lasciando i fan di tutto il mondo in trepidante attesa sui social e sulle piattaforme streaming più conosciute.

OneRepublic, il ritorno in scena dopo cinque anni di silenzio

“Human” arriva a cinque anni dal precedente “Oh My My”, che ha ottenuto un buon successo di pubblico grazie a singoli come “Wherever I Go”, “Kids” e “Let’s Hurt Tonight”. In questo periodo la band ha lavorato ai brani del nuovo disco componendone alcuni durante la prima fase della pandemia da Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Proprio a causa della pandemia il nuovo disco è stato posticipato e, probabilmente, ripensato per buona parte, portando gli OneRepublic a comporre nuova musica e a prendere in considerazione materiale già a disposizione e lasciato in un “cassetto” a riposare in attesa di tempi migliori.

Intanto il gruppo ha riprogrammato i concerti in Europa, inizialmente previsti per l’autunno 2021, direttamente al 2022, nella speranza che l’emergenza sanitaria sia sotto controllo e la campagna vaccinale raggiunga numeri più consistenti. Nel tour europeo sono previste due date italiane a Padova e Milano, previste rispettivamente per il 3 e il 4 maggio del prossimo anno.