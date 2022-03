OneRepublic, il nuovo singolo è "West Coast"

Si chiama West Coast il nuovo singolo dei OneRepublic in streaming e alta rotazione radiofonica da venerdì 25 febbraio. Una sorta di “poesia d’amore” alla Costa Ovest americana e alla California, proprio dove Ryan Tedder ha fondato la sua band nel 2002, in compagnia dei colleghi Zach Filkins, Drew Brown e Jarrod Bettis. Il gruppo – del quale ora fanno parte anche Brent Kutzle, Eddie Fisher e Brian Willett, festeggia proprio in questa annata i 20 anni di carriera. West Coast è un brano dei OneRepublic, scritto dal frontman e voce Ryan Tedder nel 2015, che inizialmente doveva essere parte integrante del quinto album in studio della band, Human (2021), ora di diritto catalogato come singolo apripista del nuovo disco in lavorazione ed uscita a breve. West Coast è un vero e proprio esercizio di stile per i OneRepublic che canzone dopo canzone, dimostrano di meritarsi appieno quel successo che si sono guadagnati con il tempo. Il brano affonda le radici nella musica folk, strizzando però l’occhio anche al pop, sempre alla ricerca di quell’armonia tipica delle hit estive californiane molto di moda negli anni ‘60. Insieme al singolo, anche un ambizioso video musicale pubblicato su YouTube e che vanta ora ben 2.6 milioni di visualizzazioni . Diretto da Tomás Whitmore , Ryan Tedder è a bordo di una Cadillac decappottabile, in viaggio su una sottile linea rossa che attraversa in una mappa tutta la costa californiana, mentre il cantante dà forma a ogni sua idea trasformandola in realtà.

Non solo il nuovo singolo West Coast e il sesto album in studio in lavorazione, la rock band di Colorado Springs si prepara al ricco tour che dal prossimo 19 aprile al 4 settembre 2022, la vedrà suonare tutti i migliori successi prima in Europa e poi negli Stati Uniti. Tedder e Co. sono attesi anche in Italia per due straordinari concerti che andranno in scena il 3 e 4 maggio rispettivamente dalla Kioene Arena di Padova e dal Carroponte di Sesto San Giovanni a Milano. La band ha inoltre comunicato, pochissime ore fa sui suoi profili social ufficiali, la decisione di cancellare i concerti in programma in Russia a causa del conflitto con la vicina Ucraina. Questo il loro messaggio: “È con grande dispiacere che annunciamo la cancellazione dei nostri imminenti concerti in Russia nel mese di maggio. Ci mancano i nostri fan lì e comprendiamo che loro non sono la causa per la guerra in Ucraina, ma non siamo più in grado di tenere questi show. I nostri pensieri e le preghiere sono con le persone dell’Ucraina. Ci siamo esibiti a Kiev e amiamo assolutamente le persone e lo spirito lì. La nostra preghiera è che questo spirito non venga distrutto. La guerra è brutta in ogni forma e maniera e il nostro desiderio è una immediata de-escalation di questa atrocità in Ucraina. State tutti al sicuro”.