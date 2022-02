OneRepublic, il nuovo singolo è West Coast

West Coast, la storia della nuova canzone dei OneRepublic

Il brano è stato scritto nel 2015 dal cantante del gruppo Ryan Tedder. All’epoca, i OneRepublic stavano collaborando con gli irlandesi U2 agli album Songs of Experience e Songs of Innocence. Ed è proprio durante le sessioni di registrazione con gli U2 che Tedder ha condiviso quella che sarebbe diventata West Coast. La traccia ha lasciato il segno nella band di Bono che ha preso spunto dal brano per sviluppare la loro Summer of Love, uscita nel 2017 all’interno dell’album Songs of Experience. E così, West Coast che non trova spazio nell’album del 2016 Oh My My!, rimane nel cassetto, pronta ad essere ripresa e pubblicata dopo quasi 7 anni.