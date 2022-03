OneRepublic, annullati i concerti in Russia

Gli OneRepublic hanno comunicato l’annullamento delle date del tour previste per il mese di maggio in Russia. L’annuncio è avvenuto con un messaggio ai fan sul profilo Instagram.

approfondimento

Mila Kunis e Ashton Kutcher aprono una raccolta fondi per l'Ucraina

Gli OneRepublic hanno proseguito: “Ci mancano i nostri fan lì e comprendiamo che loro non sono la causa per la guerra in Ucraina, ma non siamo più in grado di tenere questi concerti. I nostri pensieri e le preghiere sono con le persone dell’Ucraina. Ci siamo esibiti a Kiev e amiamo assolutamente le persone e lo spirito lì”.

La formazione ha poi aggiunto: “La nostra preghiera è che questo spirito non venga distrutto. La guerra è brutta in ogni forma e maniera e il nostro desiderio è una immediata de-escalation di questa atrocità in Ucraina. State tutti al sicuro”.