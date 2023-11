Adele avrebbe confermato il matrimonio con Rich Paul

Da diversi mesi circolano le voci di un possibile (e segretissimo) matrimonio tra Adele e Rich Paul. La cantante, che ha sempre negato queste voci, avrebbe confermato le nozze durante la sua presenza alla corte di Alan Carr.

La "confessione" di Adele

Secondo due persone che hanno assistito a un recente spettacolo a Los Angeles di Alan Carr, il comico britannico e migliore amico di Adele, la star ha annunciato a sorpresa di essersi sposata. I due spettatori hanno contattato separatamente Deuxmoi, il misterioso influencer star del gossip su Instagram, per riferirgli la notizia. "Ero allo spettacolo comico di Alan Carr a Los Angeles stasera e Adele era tra il pubblico", ha scritto il primo. "Alan ha chiesto al pubblico se qualcuno si fosse sposato di recente e Adele ha gridato sì". Il secondo gli ha fatto eco, raccontando come allo spettacolo fossero presenti circa 75 persone (Adele era seduta subito dietro di lui insieme ad un'amica). La cantante, che ha 35 anni ed è mamma di un bambino avuto dall'ex marito Simon Konecki, ha confermato la sua relazione con Rich Paul nel settembre 2021. In un'intervista ad Elle lo scorso agosto ha negato le voci delle nozze segrete, ma ha confessato di non essere mai stata tanto innamorata.