Adele condivide le foto con Rich Paul, il post su Instagram

Questo sembra proprio essere un momento d’oro per Adele che, dopo la vittoria del Brit Awards 2022 e il successo dell’abum 30 (il più venduto del 2021) ha ritrovato l’amore a due anni dal divorzio con il marito Simon Konecki. Ora, a neanche un anno dall’inizio del loro rapporto, i due hanno deciso di acquistare una villa da favola a Beverly Hills, del valore di 58 milioni di dollari . Adele, come ormai è sua abitudine fare, ha scelto di dirlo ai fan utilizzando il suo account ufficiale Instagram, cioè postando una foto di coppia di fronte alla lussuosa costruzione, mentre tengono in mano le chiavi di casa.

Per i fan di Adele questa non è una vera novità: la cantante, infatti, non aveva nascosto il desiderio di volere acquistare una quarta casa a Los Angeles. Detto fatto. La mega villa da sogno è stata ideata da Richard Landry ed è proprio quella che aveva messo in vendita Sylvester Stallone lo scorso anno. Al suo interno sono presenti ben dodici bagni e otto camere da letto e gode di una grande tranquillità, poiché è posizionata alla fine di una lunga strada privata e senza uscita. Difficile, dunque, pensare di potersi trovare lì per caso o di poter andare a curiosare.

La crisi era solo un bluff

Felici e sorridenti, Adele e Rich Paul sembrano più affiatati che mai. Sono lontani, dunque, i giorni in cui sembrava paventarsi il rischio di una crisi. La cantante, infatti, il giorno del suo compleanno, il 5 maggio scorso, ha festeggiato con alcuni amici, ma di Rich neanche l’ombra. Lui era a Miami, insieme al suo cliente LeBron James e alcuni piloti di Formula 1, in occasione dell’iconico GP. “Quante cose possono cambiare in un anno - aveva scritto a corredo del post pubblicato per celebrare i suoi 34 anni - se il tempo continua ad appianare tutte le mie pieghe, allora non vedo l’ora di avere 60 anni. Non sono mai stata più felice di così. Quante cose ho imparato, quante cose ho per essere grata. I 34 sono arrivati e adoro essere qui. Grazie per tutto l’amore che mi trasmettete, come sempre.” Tra i tanti messaggi di auguri ricevuti su Instagram sono presenti anche quelli di John Legend e di altre star internazionali.