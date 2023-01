Lizzo, la cantante vorrebbe fare una canzone con Adele: "Il mio idolo"

Nuovo anno partito col botto per l’artista, che ha lanciato l’ipotesi di una collaborazione alla collega Condividi

Nuova collaborazione all-star all'orizzonte per la musica mondiale? Ancora non sono stati definiti i dettagli e si tratta solamente di ipotesi, o meglio, del sogno di una delle cantanti di maggior successo degli ultimi anni. L'artista in questione è Lizzo, una delle voci più promettenti e che ha sorpreso il mondo sia col suo talento artistico, sia con gli importanti messaggi sociali che manda dai suoi profili social dai palchi dai quali si esibisce. La collaborazione che Lizzo sogna e che spera un giorno di realizzare è quella con Adele, una delle regine della musica pop mondiale, che si è affermata da anni e che continua a macinare ottimi successi. I fan di entrambe già sognano un duetto tra loro che, però, potrebbe non svilupparsi come pensano, visto che l'idea di Lizzo è molto chiara e, come prevedibile, contro corrente.

L’idea di Lizzo per collaborare con Adele approfondimento Lizzo: “La musica pop è razzista” Quello che Lizzo vorrebbe fare, non è una canzone a due voci con Adele ma un brano in cui lei suona il flauto per l’artista inglese. È questa la sua idea di collaborazione, distante da tutto quanto si sarebbe potuto ipotizzare. E nell’intervista rilasciata al Sunday Mirror, Lizzo ha anche spiegato il perché di questa idea. “Non ne abbiamo mai parlato. Sai, quello che farei con Adele è suonare il flauto. Suonerei il flauto perché lei è quel tipo di artista”, ha spiegato Lizzo. Tra le due, artisticamente parlando, c’è effettivamente un abisso e anche per questo motivo l’artista statunitense ha ipotizzato questo tipo di collaborazione. Non sarebbe certo facile mettere insieme le loro voci in un brano ma la voglia di collaborare con Adele è talmente forte che Lizzo sarebbe anche disposta a passare in secondo piano. Le due, coetanee, hanno raggiunto la celebrità in momenti diversi, con Adele che è riuscita in giovanissima età a conquistare la vetta della classifica, mentre Lizzo ha avuto più fortuna quando è iniziato il boom dei social media.

Il rapporto tra Lizzo e Adele GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Tra le due il rapporto è piuttosto stretto ed è stata Lizzo, nella stessa intervista al Sunday Mirror, a rivelarlo. La rapper americana ha ammesso di provare una vera e propria venerazione per Adele, della quale apprezza sia il lato umano che quello professionale: “Ci ha dato ballate di pianoforte che vanno al numero uno, che è così difficile e raro. È la gemma più rara di tutti i tempi. Abbiamo bisogno di lei. Sono grata per lei”. Secondo Lizzo, Adele ha una profonda conoscenza di se stessa e della sua arte: “Sa chi è e lo onora con ogni album”. E non ha negato di guardare a lei per trarre una qualche forma di ispirazione.