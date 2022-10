Lizzo, annunciato un concerto a Milano nel 2023

lizzo, il concerto in italia

Emmy Awards 2022, il messaggio di Lizzo per la body positivity

Lizzo è reduce dal successo agli Emmy Awards 2022 dove ha trionfato con la serie Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls, in onda su Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), regalando un bellissimo discorso a supporto della body positivity: “Quando ero una bambina, tutto ciò che avrei voluto vedere nei media ero io. Qualcuna formosa come me. Nera come me. Bellissima come me”.