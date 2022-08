Lizzo, è uscito il video del nuovo brano 2 B Loved (Am I Ready)

Musica

Il mese di agosto oltre a essere il periodo scelto dalla maggior parte degli italiani per le vacanze, regala anche diversi concerti di artisti italiani e internazionali, pronti a esibirsi sia nel nostro paese che in giro per il mondo. La pandemia COVID-19 è ancora in corso, ma rispetto al 2020 e al 2021 le esibizioni dei cantanti hanno ripreso come in passato con stadi, arena e piazze invase dai fan. Ecco i principali concerti di agosto con qualche incursione a settembre