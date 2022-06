La cantante multiplatino, tre volte trionfatrice ai Grammy Awards, è sempre più orientata alla tv in streaming e rivela di avere grandi sorprese in serbo per il futuro Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Il 2022 sarà ricordato come un anno fenomenale per Lizzo. La cantante e rapper statunitense, che lancerà il prossimo 15 luglio il suo quarto album, Special, ha confermato in un'intervista di voler continuare ad affiancare ai suoi impegni in campo musicale la sua attività in campo televisivo, lanciata dalla docuserie/reality Lizzo: attenti alle Big Grrrls, in onda dalla scorsa primavera su Amazon Prime Video e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Alla prima stagione del ducureality, seguiranno nuovi progetti, sempre da distribuire attraverso la piattaforma di streaming, a cui la cantante di Detroit, simbolo della body positivity, è al lavoro già da tempo.

Il futuro sarà in tv ma è ancora top secret approfondimento “About damn time”, il nuovo singolo di Lizzo (che ci fa ballare) Non può rivelare molto ma è eccitatissima all'idea di proseguire quanto ha iniziato sul piccolo schermo. Lizzo, al secolo Melissa Viviane Jefferson, intervistata da Variety, ha confermato che il suo percorso in tv è solo agli inizi e che non intende fermarsi davanti a nulla, esattamente in linea con la filosofia di vita che esibisce fin da quando è diventata una superstar internazionale.

Per il futuro, oltre alla musica, ci sarà ancora la tv con progetti nuovi già programmati che attendono solo il momento giusto per vedere la luce. “Ho così tante idee”, ha detto la cantante che ha ribadito che in lei non c'è niente di piccolo, tantomeno i sogni. È inseguendo i sogni che ha riscritto le regole dei talent show ripensandole al contrario. In Lizzo: attenti alle Big Grrrls chi perde non viene eliminato ma viene spinto a fare meglio e viene coinvolto a prendere parte ad altri progetti sempre con la cantante.



La rivoluzione di Lizzo e le sue “Big Grrrls” approfondimento Elton, Katy Perry e Lizzo si uniscono al Can't Cancel Pride 2022 Con la tv Lizzo ha trovato lo strumento perfetto per arrivare a un gran numero di persone aiutandole a cambiare la propria vita, come ha fatto per le concorrenti del suo show.

Con Lizzo: attenti alle Big Grrrls la trentaquattrenne di Detroit ha solo avviato una rivoluzione del mondo dello spettacolo che è partita dalla musica ma che punta ad arrivare lontano. Simbolicamente, la tv offre l'opportunità di cantare una canzone per il mondo intero, ha detto Lizzo nell'intervista. Non intende mollare di un centimetro, specie ora che è ricercata con le sue ormai celebri “Big Grrrls” dagli show più popolari della tv a stelle e strisce. Questa primavera i fan di Lizzo hanno potuto apprezzare il suo talento in due occasioni indimenticabili: al Saturday Night Live e al Coachella dove la cantante ha duettato sul palco con l'headlyner Harry Styles.