Emmy Awards 2022, trionfo per The White Lotus e Succession. FOTO

Il Microsoft Theater di Los Angeles ha ospitato la 74esima edizione dei premi al meglio della TV a stelle e strisce. Grande successo per molte serie disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW. Tra queste Succession che ha vinto l'Emmy più ambito come miglior serie drammatica e quello per il miglior attore non protagonista (Matthew MacFayden), mentre White Lotus si è aggiudicato quello di miglior miniserie. Ted Lasso miglior serie comica, due premi a Squid Game che entra nella storia

La grande trionfatrice della serata è stata The White Lotus (già disponibile su Sky e NOW, mentre prossimamente sarà disponibile anche il secondo atteso capitolo ambientato in Sicilia). La serie è stata la più premiata con dieci statuette, di cui cinque per le categorie principali, tra queste Miglior Miniserie, Miglior regia per una miniserie e Miglior sceneggiatura per una miniserie.

Succession (le cui tre stagioni sono disponibili su Sky e in streaming su NOW, mentre la quarta arriverà nella prossima stagione televisiva) si è presentata ai nastri di partenza come la serie più nominata con ben venticinque candidature non disattendendo le aspettative grazie a ben quattro vittorie, tra le quali una delle più importanti, ovvero Migliro serie drammatica. Vittoria anche nella categoria Miglior sceneggiatura per una serie dramamtica. Questa è la sesta vittoria in otto anni per HBO Max nella categoria Miglior serie drammatica.