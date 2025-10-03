Taylor Swift, è uscito l'album The Life of a Showgirl

Introduzione
Venerdì 3 ottobre, Taylor Swift ha pubblicato il suo atteso dodicesimo album The Life of a Showgirl, composto da dodici brani inediti, tra i quali la title track in duetto con l'amica e collega Sabrina Carpenter. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo progetto discografico che si prepara a conquistare le classifiche a livello internazionale
Quello che devi sapere
The Life of a Showgirl, il nuovo album di Taylor Swift
The Life of a Showgirl è il titolo del dodicesimo progetto discografico di Taylor Swift, una delle artiste di maggior successo nella storia della musica.
The Life of a Showgirl, la data di uscita
Oggi, venerdì 3 ottobre, Taylor Swift ha pubblicato il nuovo atteso progetto The Life of a Showgirl. L’album è uscito a oltre un anno di distanza dal disco The Tortured Poets Department, arrivato al primo posto della classifica statunitense US Billboard 200.
The Life of a Showgirl, la tracklist
L’album è composto da dodici brani, tra i quali la title track in duetto con Sabrina Carpenter, amica e collega della cantante reduce dall’uscita del suo nuovo album Man's Best Friend. Questa la tracklist:
- The Fate of Ophelia
- Elizabeth Taylor
- Opalite
- Father Figure
- Eldest Daughter
- Ruin the Friendship
- Actually Romantic
- Wish List
- Wood
- Cancelled!
- Honey
- The Life of a Showgirl
The Life of a Showgirl, la produzione
Come rivelato dall’artista statunitense in un post condiviso sul profilo Instagram da oltre 280.000.000 di follower che seguono quotidianamente la sua vita, The Life of a Showgirl può vantare il coinvolgimento di Max Martin e Shellback. I due musicisti svedesi sono tra i produttori di maggior successo degli ultimi decenni.
Max Martin e Shellback hanno più volte collaborato con Taylor Swift, tra i lavori ricordiamo 1989, distribuito nel 2014 e vincitore della statuetta Best Pop Vocal Album alla 58esima edizione dei Grammy Awards.
The Fate of Ophelia, il primo singolo
Come comunicato da Taylor Swift, The Fate of Ophelia è il primo singolo estratto ufficialmente dall’album. Il brano è anche la canzone d’apertura del progetto.
L’annuncio del nuovo album
Taylor Swift ha annunciato il nuovo album durante un intervento nel podcast New Heights condotto dai fratelli Jason e Travis Kelce, quest’ultimo fidanzato dell’artista. In tale occasione la cantautrice ha dichiarato: “Qualcosa a cui ho lavorato mentre ero in Europa durante il The Eras Tour”. In seguito, l’artista ha aggiunto: “Facevo tre show di fila e avevo tre giorni liberi così volavo in Svezia e tornavo in tour. Onestamente, quando ho lavorato a questo ero fisicamente esausta a quel punto del tour, ma ero così mentalmente stimolata ed entusiasta di creare”.
The Official Release Party of a Showgirl
In concomitanza con l’uscita del nuovo album, Taylor Swift offrirà uno sguardo inedito sul progetto con l’evento The Official Release Party of a Showgirl in programma nelle sale cinematografiche venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre. La cantante ha anticipato: “Potrete vedere l'anteprima mondiale esclusiva del video musicale del mio nuovo singolo The Fate of Ophelia, insieme a inediti filmati dietro le quinte su come lo abbiamo realizzato, spiegazioni dettagliate su cosa ha ispirato questa musica e i nuovissimi lyric video del mio nuovo album The Life of a Showgirl”.
La discografia di Taylor Swift
The Life of a Showgirl è il dodicesimo album della straordinaria discografia di una delle artiste più amate e acclamate al mondo. Dal primo lavoro omonimo uscito nel 2006 al più recente The Tortured Poets Department distribuito lo scorso anno, Taylor Swift ha conquistato le classifiche. Escluse le nuove versioni dei suoi album, ecco la discografia:
- Taylor Swift, uscito nel 2006
- Fearless, uscito nel 2008
- Speak Now, uscito nel 2010
- Red, uscito nel 2012
- 1989, uscito nel 2014
- Reputation, uscito nel 2017
- Lover, uscito nel 2019
- Folklore, uscito nel 2020
- Evermore, uscito nel 2020
- Midnights, uscito nel 2022
- The Tortured Poets Department, uscito nel 2024
- The Life of a Showgirl, uscito nel 2025
The Life of a Showgirl, il significato
Come rilanciato da PageSix, Taylor Swift ha parlato del significato dell’album nel podcast New Heights: "Proviene dal momento più contagiosamente gioioso, selvaggio e drammatico in cui mi sia mai trovata nella mia vita. E quindi quell'effervescenza si è manifestata in questo disco”. Infine, la cantautrice ha concluso: “Questo è il disco che desideravo fare da molto tempo".