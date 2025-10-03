Taylor Swift, è uscito l'album The Life of a Showgirl

Taylor Swift ha annunciato il nuovo album durante un intervento nel podcast New Heights condotto dai fratelli Jason e Travis Kelce, quest’ultimo fidanzato dell’artista. In tale occasione la cantautrice ha dichiarato: “Qualcosa a cui ho lavorato mentre ero in Europa durante il The Eras Tour”. In seguito, l’artista ha aggiunto: “Facevo tre show di fila e avevo tre giorni liberi così volavo in Svezia e tornavo in tour. Onestamente, quando ho lavorato a questo ero fisicamente esausta a quel punto del tour, ma ero così mentalmente stimolata ed entusiasta di creare”.