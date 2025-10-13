Taylor Swift, un film concerto e una docuserie su Disney+

Taylor Swift ha annunciato l’arrivo su Disney+ di due nuovi contenuti dedicati all’Eras Tour, la tournée che ha segnato un’epoca nella musica pop. Dal 12 dicembre saranno disponibili il film-concerto “The Eras Tour | The Final Show”, girato durante l’ultima data a Vancouver, e i primi due episodi della docuserie “The Eras Tour | The End of an Era”, che ne racconta la genesi e l’impatto. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social della cantante, accompagnato da un messaggio personale: “Era la fine di un’era, e lo sapevamo. Volevamo ricordare ogni momento che ha portato alla conclusione del capitolo più importante e intenso delle nostre vite, così abbiamo permesso ai filmmaker di documentare questo tour e tutte le storie intrecciate al suo interno. E di filmare integralmente l’ultimo concerto”.