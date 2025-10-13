Taylor Swift, un film concerto e una docuserie su Disney+

Dal 12 dicembre su Disney+ arrivano due nuovi progetti firmati dalla cantante americana: il film dell’ultimo concerto dell’Eras Tour e una docuserie in sei episodi che racconta il dietro le quinte della tournée da record
Taylor Swift ha annunciato l’arrivo su Disney+ di due nuovi contenuti dedicati all’Eras Tour, la tournée che ha segnato un’epoca nella musica pop. Dal 12 dicembre saranno disponibili il film-concerto “The Eras Tour | The Final Show”, girato durante l’ultima data a Vancouver, e i primi due episodi della docuserie “The Eras Tour | The End of an Era”, che ne racconta la genesi e l’impatto. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social della cantante, accompagnato da un messaggio personale: “Era la fine di un’era, e lo sapevamo. Volevamo ricordare ogni momento che ha portato alla conclusione del capitolo più importante e intenso delle nostre vite, così abbiamo permesso ai filmmaker di documentare questo tour e tutte le storie intrecciate al suo interno. E di filmare integralmente l’ultimo concerto”.
Dietro le quinte di un fenomeno globale
La docuserie, composta da sei episodi, offrirà uno sguardo ravvicinato alla vita di Swift durante la tournée, con testimonianze di amici e collaboratori come Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran e Florence Welch. I primi due episodi saranno disponibili dal 12 dicembre, seguiti da due nuove puntate ogni settimana. Il film-concerto, diretto da Glenn Weiss e prodotto da Taylor Swift Productions, includerà per la prima volta l’intero set dedicato all’album “The Tortured Poets Department”, aggiunto alla scaletta dopo la sua uscita nel 2024.
L’effetto Swift: impatto culturale ed economico
L’Eras Tour ha registrato numeri impressionanti: 149 concerti in 53 città, 10,1 milioni di spettatori e oltre 2 miliardi di dollari di incassi, diventando il tour più remunerativo della storia. In Italia, le due date a San Siro hanno generato un indotto stimato di 180 milioni di euro. L’annuncio dei nuovi contenuti ha avuto effetti anche sul mercato: le azioni Disney sono salite del 3% dopo la notizia, confermando il potere commerciale del brand Swift. Per la popstar, si tratta del terzo progetto con Disney+, dopo “Folklore: The Long Pond Studio Sessions” e il primo film dell’Eras Tour uscito nel 2023.
Credits: Getty Images, Ansa, Instagram/TaylorSwift
