Taylor Swift: "Sono stanca, per ora niente tour"

Venerdì 3 ottobre l’artista ha pubblicato il nuovo progetto discografico The Life of a Showgirl contenente il singolo The Fate of Ophelia. Il videoclip ufficiale del brano ha superato otto milioni di visualizzazioni su YouTube in meno di ventiquattro ore
In occasione dell’uscita del nuovo album The Life of a Showgirl, Taylor Swift ha rilasciato un’intervista a BBC Radio 1. La cantautrice statunitense ha risposto ad alcune domande inviate dai fan al programma condotto da Greg James. La voce di Look What You Made Me Do ha annunciato una pausa dal mondo dei live.
taylor swift, le dichiarazioni sul futuro
Dal marzo del 2023 al dicembre dello scorso anno Taylor Swift ha girato il mondo con l’acclamato The Eras Tour stabilendo una serie di record, tra i quali quello della toruneè con il maggior incasso di sempre. Venerdì 3 ottobre l’artista ha pubblicato il nuovo progetto discografico The Life of a Showgirl contenente anche il singolo The Fate of Ophelia. Intervistata da Greg James per BBC Radio 1, la cantautrice (FOTO) ha parlato dell’ultimo tour: “Per me è un onore così grande che i fan lo abbiano reso ciò che è stato. Perché è stato davvero stupefacente per tutti noi che abbiamo preso parte a quel tour, ci siamo chiesti cosa stesse accadendo. Si è velocemente trasformato in qualcosa oltre le nostre aspettative”.
L’artista ha aggiunto: “L’ho davvero apprezzato in quel momento. Sentivo stesse accendendo qualcosa di folle”. Infine, Taylor Swift ha rivelato di non essere intenzionata a tornare immediatamente in tour: “No, no, sarà davvero onesta con te. Sono così stanca quando penso di rifarlo nuovamente perché in tal caso vorrei rifarlo davvero, davvero bene ancora”.
Taylor Swift, il testo del nuovo singolo The Fate of Ophelia
The Life of a Showgirl è il dodicesimo album dell’artista dei record. Il disco, prodotto insieme a Max Martin e Shellback, ha velocemente scalato le classifiche vendendo oltre 2.700.000 copie in un giorno soltanto negli Stati Uniti d’America. Inoltre, l’album è stato accompagnato dall’evento cinematografico The Official Release Party of a Showgirl, nelle sale fino a domenica 5 ottobre. Nel frattempo, il videoclip ufficiale del brano The Fate of Ophelia ha superato otto milioni di visualizzazioni su YouTube in meno di ventiquattro ore.
Taylor Swift, è uscito l'album The Life of a Showgirl
The Life of a Showgirl è arrivato a circa un anno e mezzo di distanza dal precedente album The Tortured Poets Department contenente anche la collaborazione Fortnight con Post Malone (FOTO). Tra i lavori più amati di Taylor Swift ricordiamo Folklore, Lover, Reputation e Speak Now.
Buon compleanno Taylor Swift, la cantante compie 35 anni
Oggi, 13 dicembre, Taylor Swift festeggia il suo trentacinquesimo compleanno. La cantante ha appena concluso il The Eras Tour, la tournée mondiale con i più alti incassi della storia