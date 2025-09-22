Taylor Swift, al cinema The Official Release Party of a Showgirl

La cantautrice statunitense trasforma The Life of a Showgirl (suo 12° album, atteso il 3 ottobre) in un evento cinematografico mondiale, continuando a ridefinire il concetto di lancio discografico. Un film-evento di 89 minuti proiettato per un weekend nelle sale di tutto il mondo, un’esperienza senza precedenti per gli “swifties”. Non un documentario né un tradizionale concerto filmato, ma un’autentica celebrazione collettiva, pensata per trasformare il debutto discografico in un rituale condiviso da milioni di fan



Taylor Swift continua a riscrivere le regole dell’editoria musicale, e stavolta pure di quella cinematografica, portando sul grande schermo The Official Release Party of a Showgirl.

La cantautrice statunitense trasforma The Life of a Showgirl (il suo dodicesimo album, la cui uscita è prevista per il 3 ottobre 2025) in un evento cinematografico mondiale, continuando a ridefinire il concetto di lancio discografico. Un film-evento di 89 minuti proiettato per un solo weekend (quello del 3 ottobre, data che coincide con l’uscita del nuovo disco della star della musica a stelle e strisce) nelle sale di tutto il mondo sarà un’esperienza senza precedenti per i cosiddetti “swifties”. Non un documentario né un tradizionale concerto filmato, ma un’autentica celebrazione collettiva, pensata per trasformare il debutto discografico in un rituale condiviso da milioni di fan. Dal 3 al 5 ottobre arriva esclusivamente al cinema The Official Release Party of a Showgirl. Un evento unico per celebrare il lancio del dodicesimo album di Taylor Swift, The Life of a Showgirl. Sul grande schermo sarà presentata in anteprima mondiale l’attesissima clip di The Fate of Ophelia, accompagnata da filmati inediti dietro le quinte delle riprese, nuovi lyric video e le riflessioni personali, mai viste prima, con cui l’artista racconta le canzoni della sua nuova era musicale.

Il progetto di The Official Release Party of a Showgirl riprende lo spirito delle celebri "secret sessions", piccoli raduni privati che Swift organizzava nella sua casa per permettere a pochi fan selezionati di ascoltare in anteprima i nuovi album. Questa volta, però, l'intimità di quelle serate si allarga a una platea globale, portando sul grande schermo una festa corale che coinvolgerà spettatori in contemporanea da New York a Sydney. Dopo il successo planetario di The Eras Tour, che con i suoi incassi record ha cambiato le regole del film-concerto, la cantante propone ora un format completamente nuovo: un release party cinematografico, a metà strada tra la première hollywoodiana e il raduno musicale.

Secondo quanto riportato dai magazine statunitensi Variety e Deadline, il cuore del film The Official Release Party of a Showgirl sarà l'anteprima mondiale del videoclip di The Fate of Ophelia, primo singolo estratto dal disco. Accanto al video, il pubblico potrà assistere a contenuti inediti: riprese dietro le quinte, filmati delle sessioni creative, lyric video delle nuove canzoni e, soprattutto, riflessioni personali della stessa Swift. La popstar guiderà i fan in un percorso "cut by cut", pezzo per pezzo, per raccontare genesi, ispirazioni e significati delle 12 tracce di The Life of a Showgirl. "Ballare è facoltativo, ma vivamente consigliato", ha scherzato la cantante sui social, trasformando la visione in un'esperienza collettiva e interattiva.

La peculiarità del progetto risiede nell'interattività. Durante la proiezione di The Official Release Party of a Showgirl, gli spettatori non saranno chiamati a restare in silenzio, ma a cantare e ballare, trasformando le poltrone del cinema in un vero dancefloor condiviso. Le uniche regole: non salire sulle sedie e non bloccare i passaggi. Inoltre, niente pubblicità o trailer: lo spettacolo inizierà puntualmente all'orario indicato. Un dettaglio che rafforza la natura di evento esclusivo, scandito con la precisione di una première.

I biglietti per The Official Release Party of a Showgirl, messi in vendita a partire dal 20 settembre alle 12:12 ET (che coincidono con le 18:12 in Italia), hanno un prezzo fisso di 12 dollari, cifra che richiama il numero di canzoni contenute nell'album e segna l'inizio di una nuova era per l'artista. Negli Stati Uniti le prevendite sono disponibili sul sito di AMC Theatres, mentre per il pubblico internazionale l'acquisto è possibile sul website di Release Party of a Showgirl. L'evento avrà una distribuzione sincronizzata in tutti i 540 cinema AMC americani e, tramite Piece of Magic Entertainment, raggiungerà 18 Paesi, tra cui Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Australia, Nuova Zelanda, Messico, Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Sudafrica e altri ancora. Per Stati Uniti e Canada, invece, la distribuzione sarà curata da Variance Films.

L'attesa è stata immediata e travolgente. Secondo Deadline, in sole 24 ore dalla messa in vendita dei biglietti, The Official Release Party Of A Showgirl ha incassato 15 milioni di dollari in prevendite complessive. Solo per AMC, il titolo ha garantito il sesto miglior risultato di sempre in un singolo giorno, con circa 7,5 milioni di dollari. Le stime per il weekend di programmazione, dal 3 al 5 ottobre, oscillano tra i 30 e i 50 milioni di dollari. Numeri che, pur inferiori a quelli di The Eras Tour (93,2 milioni di apertura solo negli Stati Uniti e un totale mondiale di 267,1 milioni, con 172 milioni di profitto netto), confermano la straordinaria capacità della cantante di trasformare ogni progetto in un successo commerciale.

Così come per The Eras Tour, la distribuzione di The Official Release Party Of A Showgirl nasce da una scelta autonoma della famiglia Swift, che ha contattato direttamente Adam Aron, CEO di AMC, bypassando i grandi studios. Una decisione che consente all'artista di mantenere il controllo sul proprio destino al botteghino e ottenere condizioni vantaggiose per gli esercenti. Rispetto al colossale budget di 55 milioni di dollari investito per la promozione globale del film-concerto del 2023, questa volta la campagna sarà molto più contenuta, anche perché affidata in gran parte alla comunicazione diretta della cantante con i suoi 547 milioni di follower tra TikTok, Instagram, X, Facebook e YouTube. Non è previsto il rilascio di trailer ufficiali: a fare da traino bastano i messaggi social e i maxi-schermi digitali che già illuminano Times Square e le principali città americane.

A differenza di The Eras Tour, che costrinse diversi titoli a modificare le proprie uscite, stavolta la data di programmazione coincide con quella di altri film già fissati da tempo. Tra questi, The Smashing Machine di A24 con Dwayne Johnson ed Emily Blunt, atteso a circa 20 milioni di debutto, la riedizione di Avatar: The Way of Water di 20th Century Studios e Bone Lake di Bleecker Street. Si preannuncia dunque una competizione serrata, con particolare attenzione alla spartizione delle sale premium tra Showgirl, Avatar 2 e The Smashing Machine.