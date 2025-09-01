Taylor Swift e Travis Kelce saranno la nuova coppia Netflix?

Secondo quanto riferito dal Sun, il gigante dello streaming vorrebbe produrre un documentario sui due con il matrimonio come momento clou
Taylor Swift e Travis Kelce potrebbero presto diventare la nuova coppia di punta di Netflix. La cantante 35enne e la stella della NFL sua coetanea hanno annunciato il loro fidanzamento qualche giorno fa, condividendo le immagini della proposta. Ora, secondo quanto riferito dal Sun, il gigante dello streaming vorrebbe produrre un documentario sulla coppia mentre si prepara a percorrere la navata, con il matrimonio come momento clou.
Le parole del Sun
"Netflix ha affermato che esiste un budget considerevole per un documentario su Taylor e Travis", ha dichiarato una fonte al Sun. "Il matrimonio sarà un momento importante e Netflix vuole essere in prima linea. Sta anche pianificando un'offerta per l'accesso esclusivo al matrimonio".
Taylot Swift, del resto, ha uno storico con Netflix grazie al documentario Miss Americana, uscito nel 2020, mentre il documentario Taylor Swift: The Eras Tour è uscito su Disney+ (dove detiene il record per il film musicale di maggior successo). Travis Kelce ha invece avuto un piccolo ruolo in Un tipo imprevedibile 2 con Adam Sandler. Il campione avrebbe acquistato una casa a Los Angeles proprio per dedicarsi al mondo dello spettacolo quando non ci sono partite (secondo Page Six, ci sarebbe già in programma una serie televisiva su di lui).
Il precedente di Meghan e Harry
Per quanto riguarda le coppie famose protagoniste di accordi celebri con Netflix, non si può non citare quella composta da Meghan e Harry. Nel settembre del 2020, il duca e la duchessa del Sussex hanno firmato un ambizioso contratto pluriennale con Netflix, valutato intorno ai 100 milioni di dollari, tramite la loro casa di produzione Archewell Productions. L’accordo prevedeva la realizzazione di documentari, serie, programmi per bambini e film, con l'obiettivo di “utilizzare il potere della narrazione per abbracciare la nostra comune umanità”. La docuserie Harry & Meghan ebbe un grande successo, con oltre 28 milioni di famiglie raggiunte nei primi quattro giorni, risultando il debutto più visto nella storia delle produzioni Netflix. Tuttavia, i progetti successivi – Live to Lead, Heart of Invictus, Polo e With Love, Meghan – hanno avuto risultati molto più modesti. In particolare, Polo non ha superato i 500 mila spettatori, mentre With Love, Meghan ha toccato quota 5,3 milioni di visualizzazioni, piazzandosi al 383° posto tra i titoli Netflix. A seguito di questa flessione, Netflix ha deciso di non rinnovare il contratto originale, che si concluderà questo settembre. L’azienda ha mostrato, però, interesse nel proseguire la collaborazione sotto una nuova formula: un accordo "first-look" multiennale, grazie al quale la piattaforma di streaming avrà il diritto di esaminare per prima i progetti prodotti da Archewell, senza impegno di finanziamento automatico. Questa nuova intesa include già diversi progetti imminenti: la seconda stagione di With Love, Meghan, un futuro speciale natalizio, il documentario Masaka Kids, A Rhythm Within (sull’HIV/AIDS in Uganda) e un adattamento del romanzo Meet Me at the Lake.
