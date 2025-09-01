Taylor Swift e Travis Kelce saranno la nuova coppia Netflix?

Taylor Swift e Travis Kelce potrebbero presto diventare la nuova coppia di punta di Netflix. La cantante 35enne e la stella della NFL sua coetanea hanno annunciato il loro fidanzamento qualche giorno fa, condividendo le immagini della proposta. Ora, secondo quanto riferito dal Sun, il gigante dello streaming vorrebbe produrre un documentario sulla coppia mentre si prepara a percorrere la navata, con il matrimonio come momento clou.

Le parole del Sun

"Netflix ha affermato che esiste un budget considerevole per un documentario su Taylor e Travis", ha dichiarato una fonte al Sun. "Il matrimonio sarà un momento importante e Netflix vuole essere in prima linea. Sta anche pianificando un'offerta per l'accesso esclusivo al matrimonio".

Taylot Swift, del resto, ha uno storico con Netflix grazie al documentario Miss Americana, uscito nel 2020, mentre il documentario Taylor Swift: The Eras Tour è uscito su Disney+ (dove detiene il record per il film musicale di maggior successo). Travis Kelce ha invece avuto un piccolo ruolo in Un tipo imprevedibile 2 con Adam Sandler. Il campione avrebbe acquistato una casa a Los Angeles proprio per dedicarsi al mondo dello spettacolo quando non ci sono partite (secondo Page Six, ci sarebbe già in programma una serie televisiva su di lui).