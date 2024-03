Taylor Swift, The Eras Tour è il film musicale più visto su Disney+

Il film-concerto The Eras Tour di Taylor Swift ha battuto un altro record: è il lungometraggio musicale più visto di tutti i tempi su Disney+ . Uscita sulla piattaforma di streaming il 15 marzo, la pellicola girata lo scorso agosto nelle tre serate al So.Fi Stadium di Los Angeles ha ottenuto il primato con 4.6 milioni di visualizzazioni nei primi tre giorni dall’esordio, per un totale di 16.2 milioni di ore guardate nel solo weekend di apertura. Swift ha superato così altre opere musicali attualmente disponibili su Disney+, da Elton John: Farewell From Dodger Stadium a Black is King: A Film by Beyoncé, fino a The Beatles: Get Back e a Folklore: The Long Pond Studio Sessions della stessa popstar.

IN ARRIVO IL NUOVO ALBUM E I CONCERTI ITALIANI

The Eras Tour aveva esordito nelle sale lo scorso ottobre, quando aveva guadagnato il maggior incasso della storia per un film-concerto con oltre 92.8 milioni di dollari in un solo weekend. Nel mese di dicembre, in occasione del suo 34º compleanno, Swift aveva anche distribuito on demand una versione leggermente ampliata dalle performance nei brani Wildest Dreams, The Archer e Long Live. Ora la Taylor’s Version presente su Disney+ ha aggiunto per gli Swifties altre cinque esibizioni bonus: Cardigan dall’album Folklore e le quattro canzoni acustiche a sorpresa Maroon, Death by a Thousand Cuts, You Are in Love e I Can See You, svelate giorno per giorno prima del debutto durante il programma televisivo Good Morning America. Tra un successo e l’altro, il 19 aprile Swift pubblicherà il nuovo album The Tortured Poets Department, mentre a maggio riprenderà il tour mondiale da Parigi. Il 13 e il 14 luglio la popstar si esibirà anche in Italia, allo stadio San Siro di Milano, per due concerti sold-out.