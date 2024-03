Taylor Swift, You Are in Love bonus track del film concerto per la tv

Il brano eseguito in versione acustica in uno dei live di Los Angeles dello scorso agosto è stato inserito nel montaggio finale del film concerto in streaming dal 15 marzo. Si tratta di una delle tante chicche per i fan della cantautrice che ha sbaragliato ogni record e che ora è pronta a conquistare anche il pubblico del piccolo schermo



Attesa finita per i fan di Taylor Swift che da venerdì 15 marzo potranno finalmente cantare a squarciagola le hit della loro beniamina comodamente dal divano di casa. Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version) è disponibile nel catalogo dei titoli in streaming di Disney+, contenuti visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

Il conto alla rovescia per il debutto sul piccolo schermo del film concerto che racconta la tournée dei record The Eras Tour - imprescindibile per i fan della cantautrice ma anche per chi vuole immergersi nel suo universo di canzoni già entrate nella storia della musica - è stato scandito dalle notizie delle chicche contenute del film. Tra queste le cinque bonus track tra cui spicca You Are in Love, brano che l'artista ha eseguito a sorpresa lo scorso 4 agosto in una delle tappe del tour di Los Angeles dove erano presenti le telecamere pronte a girare le immagini ora disponibili in streaming.

Quali sono le cinque bonus track del film L'Eras Tour, la tournée che ha venduto biglietti per oltre un miliardo di dollari, che ha fatto registrare un record al box office per la migliore apertura nell'ambito dei film concerto, sta per regalare a Taylor Swift un altro livello di popolarità, quello proprio delle stelle del piccolo schermo, grazie all'approdo del titolo diretto da Sam Wrench su Disney+.

Da quando si è saputo che il film documentario sarebbe arrivato in streaming sulla piattaforma sui media si sono succedute una serie di anticipazioni delle quali, le più rilevanti riguardavano la selezione di brani che Swift aveva eseguito in chiave acustica nel corso di alcuni live, così speciali per lei da meritare l'inserimento nel montaggio finale della pellicola.

I brani sono - come è ormai noto - Cardigan dell’album Folklore, e le versioni acustiche di quattro altri brani I Can See You, Maroon, Death by a Thousand Cuts e, infine, You Are in Love.

Prima ancora dell'uscita del film documentario, i più intuitivi tra i fan (che amano farsi chiamare “Swifties”) avevano azzeccato con le loro previsioni la cinquina di canzoni mettendo insieme i pezzi dei vari live in cui la cantante aveva eseguito brani inaspettati e in cui erano state accese le telecamere. A loro, lo zoccolo duro dei fan, non sfugge nulla, specie perché i social media, con TikTok in testa, sono zeppi di filmati dei vari concerti da rivedere, analizzare, studiare. vedi anche Taylor Swift in abito floreale alla prima del film sull'Eras Tour

Scoprire l'universo di Taylor Swift

I canali ufficiali di Taylor Swift e della piattaforma di streaming che distribuisce Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version) sono pieni di contenuti, foto e clip, che anticipano i momenti migliori del film documentario lungo due ore e quarantanove minuti - più o meno la durata di un concerto del tour).

Nel montaggio sono state inserite quaranta canzoni del vastissimo repertorio della cantante e musicista americana che con la sua ultima tournée mondiale si è raccontata al pubblico ripercorrendo le varie ere della sua incredibile carriera.

Se per i supporter di Swift questo appuntamento con la tv è imperdibile, il film è fonte di numerosi spunti anche per chi non è ferratissimo sulla cantante amata dai Millennials e venerata dalla Generazione Z che, nel godere del grande spettacolo visivo del tour filmato, potranno apprezzare anche le indubbie qualità di fashion icon dell'artista che per i suoi concerti ha sfoggiato look sfavillanti, parte di un guardaroba griffatissimo, da vera regina del palcoscenico.

Chi non è riuscito ad accaparrarsi un biglietto per i vari live, tutti sold out nel giro di pochissimo, potrà adesso ammirare da vicino i dettagli e le sfumature delle emozioni sul viso della cantante che neppure chi aveva un posto tra le prime file ha potuto scorgere. approfondimento Su TikTok spopolano gli abiti indossati da Taylor Swift nel tour

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Disney+ (@disneyplus) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Taylor Swift (@taylorswift) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie