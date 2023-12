Taylor Swift, oltre 1 miliardo di dollari per l'Eras Tour nel 2023

Spettacolo

Taylor Swift, in abito azzurro cielo, la stessa sfumatura del suo sguardo limpido, ha catturato, come era giusto, tutti i flash alla prima mondiale di Taylor Swift: The Eras Tour, che si è svolta a Los Angeles all'AMC The Grove un giorno prima dell'uscita del film concerto nelle sale statunitensi. Il look della cantautrice, che è subito diventato virale online, è firmato da Oscar de la Renta, uno dei suoi brand preferiti in assoluto