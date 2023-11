Taylor Swift, il film-concerto sull’Eras Tour uscirà in streaming

Taylor Swift compirà 34 anni il 13 dicembre, e nello stesso giorno farà un regalo ai fan: il film-concerto The Eras Tour, che ha superato i 250 milioni di dollari al botteghino globale, uscirà in streaming sulle piattaforme Apple TV, Prime Video, YouTube, Vudu, Xfinity e Google Play. “Sta per arrivare il mio compleanno e pensavo che un modo divertente per celebrare l’anno che abbiamo avuto assieme sarebbe di darvi la possibilità di vedere il film-concerto a casa vostra”, ha scritto sui social la popstar. La nuova versione comprenderà tre canzoni delle tournée non incluse nel film uscito nelle sale nel mese di ottobre, rispettivamente Wildest Dreams, The Archer e Long Live, e sarà inizialmente disponibile negli Stati Uniti e, poi, in altri Paesi che saranno annunciati successivamente. Nel frattempo Swift ha concluso in Brasile la prima parte dell’Eras Tour, segnata anche dalla tragedia per la morte di una fan e dalla cancellazione di un concerto a causa del caldo estremo. Gli show riprenderanno il 7 febbraio con quattro serate al Tokyo Dome.