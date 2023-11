Taylor Swift canta Now That We Don't Talk per la prima volta. VIDEO

“Non l’ho mai eseguita dal vivo prima, vediamo come me la cavo”. Il 24 novembre, durante il segmento Surprise Songs della tappa dell’Eras Tour a San Paolo, in Brasile, Taylor Swift ha suonato per la prima volta live alla chitarra acustica Now That We Don’t Talk, brano inedito del nuovo album 1989 (Taylor’s Version), la reincisione del suo disco del 2014. La popstar ha stupito gli Swifties anche con l’interpretazione al pianoforte di Innocent, la canzone tratta dal terzo album in studio Speak Now che la cantante aveva proposto live per la prima volta ai tempi della performance agli MTV Video Music Awards del 2010, l’unica occasione nella quale l’avesse mai suonata dal vivo. La prima parte dell’Eras Tour si è conclusa a San Paolo il 26 novembre, e riprenderà nel febbraio 2024 con quattro notti a Tokyo, per poi approdare in Italia con due date allo Stadio San Siro di Milano il 13 e il 14 luglio.