Taylor Swift ha cambiato il testo di Karma per Travis Kelce

taylor swift, la dedica a travis kelce

Travis Kelce e Taylor Swift formano una delle coppie più popolari del mondo dello spettacolo. Sabato 11 novembre la voce di Look What You Made Me Do si è esibita allo Stadio Monumental Antonio Vespucio Liberti di Buenos Aires per la terza data nella capitale argentina. La cantante ha sorpreso il pubblico apportando una variazione al testo di Karma, singolo contenuto all’interno dell’album Midnights pubblicato nell’ottobre dello scorso anno.

Taylor Swift ha modificato la frase ’Karma is that guy on the screen, running straight home to me’ in ‘Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me’ facendo riferimento ai Kansas City Chiefs, squadra di Travis Kelce. Alcuni fan hanno ripreso lo sportivo gioire durante l’esibizione della cantante.