Dopo un 2023 da record, Taylor Swift è stata nominata Artista dell’Anno di Apple Music. Tra classifiche, streaming e concerti che hanno riempito stadi di fan urlanti con braccialetti personalizzati, quest’anno Taylor Swift ha indubbiamente raggiunto una nuova vetta di popolarità. Complessivamente, nei primi 10 mesi del 2023, Taylor Swift ha visto 65 suoi brani entrare nella Top 100 giornaliera internazionale di Apple Music, più di qualsiasi altro artista: “Sono davvero onorata di essere Artista dell’Anno di Apple Music -ha commentato Swift- Ringrazio ogni singola persona per aver reso il 2023 l’anno più incredibile, pieno di gioia e degno di essere festeggiato di sempre. Avete riprodotto la mia musica senza sosta, l’avete cantata insieme a me a squarciagola durante i concerti e l’avete ballata nei cinema. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza di voi. Vi ringrazio immensamente".



“L’impatto di Taylor Swift sul mondo della musica è innegabile, non solo in quest’anno da record, ma durante la sua intera carriera” ha commentato Oliver Schusser, Vice President di Apple Music e Beats. “È un’artista in grado di definire la propria generazione e un vero motore del cambiamento nell’industria musicale, e senza dubbio il suo impatto e la sua influenza continueranno a sentirsi per anni. Siamo felici di avere l’opportunità di celebrare i suoi traguardi".



Oggi Apple Music ripercorre la musica e i momenti che hanno definito l’era Eras di Taylor Swift, un evento talmente rilevante sul piano culturale da aver trasformato le canzoni del suo passato in alcuni dei maggiori successi di quest’anno. La sezione dedicata include una serie di programmi radio che celebrano i temi degli album realizzati da Swift negli ultimi due decenni, insieme a interviste, raccolte e playlist che mostrano il percorso che ha portato la cantautrice a raggiungere questo anno storico. Per sintonizzarsi: apple.co/am-1.