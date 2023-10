Taylor Swift batte un nuovo record con l'album 1989 (Taylor's Version)

“L’ha fatto di nuovo”. In un post su X, la piattaforma di streaming Spotify ha annunciato che Taylor Swift ha battuto ben due nuovi record . “Il 27 ottobre Taylor Swift è diventata l’artista più ascoltata in un solo giorno nella storia di Spotify e 1989 (Taylor’s Version) è diventato l’album più ascoltato in un solo giorno nel 2023 ”. Un risultato straordinario, soprattutto in considerazione del fatto che l’ultimo disco è uscito alla mezzanotte dello stesso giorno. Swift ha così superato sé stessa : in precedenza proprio lei aveva stabilito il record per l’album più ascoltato in un singolo giorno con il disco Midnights , uscito nel 2022. “Come ho fatto ad essere così fortunata, ad avervi qui a fare qualcosa di così incredibile? Cosa è successo?!” aveva scritto allora incredula la cantante su X. La popstar ha raggiunto anche altri primati, incluso l'ottenimento lo scorso del titolo di prima artista femminile a superare cento milioni di ascoltatori mensili su Spotify .

L'ALBUM DEI RECORD

L'album 1989 Taylor's Version è la quarta ri-registrazione dei sei precedenti dischi di Swift, un’operazione nata dalla disputa tra la popstar e l’ex etichetta discografica Big Machine Records. Dopo l'acquisizione della società da parte del manager Scooter Braun, la cantante aveva infatti perso il controllo dei propri master. Per riacquisire i diritti Swift ha ripubblicato, in versioni ricche di inediti e di collaborazioni, anche Fearless (Taylor’s Version), Red (Taylor’s Version) e Speak Now (Taylor’s Version), mentre mancano ancora all'appello le ristampe degli album Taylor Swift e Reputation. In particolare, 1989 (Taylor's Version) include 21 brani, compresi gli inediti Is It Over Now?, Say Don’t Go, Now That We Don’t Talk, Suburban Legends e Slut!.