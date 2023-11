Spotify Wrapped 2023, artisti, canzoni e podcast più ascoltati

Ecco gli artisti, gli album, i brani, le playlist e i podcast che hanno scandito l’anno musicale di oltre 574 milioni di persone. La più ascoltata a livello globale è Taylor Swift, mentre "Flowers" di Miley Cyrus è la canzone più riprodotta in assoluto. Sfera Ebbasta è l'artista più ascoltato in Italia, "Cenere" di Lazza la canzone più scelta dagli utenti di Spotify e ANNA, volto di EQUAL, l'artista donna più ascoltata. Tra i podcast al primo posto "Elisa True Crime"

Ready, set, Spotify Wrapped. Il 2024 è alle porte, ma prima di passare alla musica del prossimo anno, è tempo di bilanci e ascolti degli ultimi mesi, con gli artisti, le canzoni e i podcast che più abbiamo scelto nel 2023. Molti di loro sono stati protagonisti ai Latin Grammys, altri lo saranno ai Grammy Awards il 4 febbraio 2024. Molte artiste, giovani talenti e gruppi: la musica quest’anno non è mancata. E lo conferma Spotify con Wrapped: "Una campagna che facciamo ogni anno per ringraziare utenti, artisti e creatori di tutto quello che fanno sulla piattaforma durante l'anno, ma soprattutto è un modo per celebrare la musica e i podcast che in questo periodo hanno fatto da colonna sonora alle nostre vite", racconta Federica Tremolada, Managing Director per il Sud Est Europa di Spotify.

Taylor Swift l'artista più ascoltata del 2023 Taylor Swift guida la classifica degli artisti più ascoltati del 2023 con 25 miliardi di stream. Dopo di lei Bad Bunny, The Weeknd e Drake, a cui si aggiungono SZA e Karol G, due delle artiste più amate del momento dagli utenti di Spotify. Attualmente impegnata con il suo The Eras Tour che farà tappa in Italia l’anno prossimo, Swift è una delle artiste con più candidature ai Grammy, insieme a SZA e Lana De Rey. Tra le cantautrici più ascoltate nel 2023 anche Rihanna, forte del suo concerto all’Halftime Show del Superbowl, ma senza pubblicare album dal 2016. Un verano sin tì di Bad Bunny è l’album più ascoltato del 2023: con lui Taylor Swift e Midnights, SZA con SOS e Karol G con Mañana será bonito. Artiste che ritroviamo ancora nella classifica dei brani più riprodotti: al primo posto, però, spicca Miley Cyrus e la sua Flowers, canzone con il maggior numero di ascolti in assoluto. Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) di Jung Kook e Ella Baila Sola di Eslabon Armado e Peso Pluma completano la top 5. approfondimento Taylor Swift canta Now That We Don't Talk per la prima volta. VIDEO

Sfera Ebbasta e ANNA gli artisti più ascoltati in Italia In Italia, per il terzo anno consecutivo, Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato, seguito da Geolier e Lazza, in seconda e terza posizione. In quarta e quinta, invece, troviamo Shiva e Guè. Una classifica che conferma la forte passione degli italiani per la scena musicale locale, con una Top10 degli artisti più ascoltati in Italia nel 2023 formata al 100% da artisti italiani. L’artista donna più ascoltata in Italia è ANNA, che è anche uno dei volti di EQUAL, il programma globale di Spotify che promuove la parità di genere e celebra il contributo delle donne nel mondo dell’audio. Måneskin più ascoltati all'estero Anche quest’anno i Måneskin si confermano come gli artisti italiani più ascoltati all’estero, seguiti dai MEDUZA e Ludovico Einaudi. In top 10, anche Laura Pausini (sesta), che si riconferma così l’artista italiana donna più ascoltata su Spotify nel mondo. approfondimento X2VR di Sfera il più ascoltato al mondo su Spotify degli ultimi giorni

Canzoni e album del 2023 L’impatto dirompente di Sanremo si conferma per il secondo anno di fila, con tre brani in Top 10, inclusa Cenere di Lazza che è la canzone più ascoltata su Spotify in Italia. In seconda e terza posizione troviamo Gelosa (feat. Shiva, Sfera Ebbasta, Guè) di Finesse e VETRI NERI di AVA, ANNA e Capo Plaza. Chiudono la top 5 COME VUOI di Geolier e Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 di Bizarrap e Quevedo. La top 10 delle canzoni più ascoltate in Italia nel 2023 è quasi monopolizzata dalle produzioni italiane, con una netta predominanza da parte dell’urban e Geolier che, con 3 brani in Top10, diventa l’esponente più rappresentativo del successo anche musicale che la città di Napoli ha vissuto quest’anno. Infatti, gli ascoltatori della playlist editoriale di Spotify “Napoli Centro” sono cresciuti del 64% rispetto al 2022. IL CORAGGIO DEI BAMBINI di Geolier album più ascoltato Di Geolier è l’album che registra il maggior numero di ascolti, IL CORAGGIO DEI BAMBINI, seguito da SIRIO di Lazza e La Divina Commedia di Tedua. In quarta e quinta posizione Milano Demons di Shiva e Fake News dei Pinguini Tattici Nucleari. approfondimento Lazza, Sirio è il disco rap più venduto della storia