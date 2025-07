Un tipo imprevedibile 2, il suo debutto su Netflix batte ogni record

Un tipo imprevedibile 2 ha debuttato su Netflix lo scorso 25 luglio (è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Nella settimana tra il 21 al 27 luglio, ha generato 46,7 milioni di visualizzazioni in soli tre giorni : la più grande apertura di sempre per un film Netflix negli Stati Uniti .

Un tipo imprevedibile 2, la trama

Un tipo imprevedibile 2 riprende la storia di Happy Gilmore quasi trent’anni dopo gli eventi del film originale del 1996. Happy (Adam Sandler) è diventato papà di cinque figli, e ha vissuto una tragica perdita: la moglie Virginia è morta accidentalmente durante una gara di golf. Il dolore lo ha portato a rifugiarsi nell'alcol, costringendolo a lavorare come magazziniere, lontano dai green e dal successo. La svolta arriva quando la figlia Vienna (Sunny Sandler) viene ammessa in una prestigiosa scuola di danza a Parigi. Per pagarle la costosa retta, Happy decide di tornare a giocare nel nuovo formato estremo del golf, la Maxi Golf League, un torneo-spettacolo social dominato da celebrità, sponsor e regole rivoluzionarie. Durante il suo ritorno in campo, Happy si confronta con vecchi rivali e stringe un’alleanza improbabile con un antagonista in declino. Tra le new entry troviamo il rapper Bad Bunny nei panni di un caddy, ma anche numerose celebrity come Eminem, Travis Kelce, Post Malone, John Daly e Steve Buscemi.