Per far da sfondo al loro matrimonio, la coppia avrebbe scelto la villa della popstar sull'Atlantico, a riportarlo a Page Six, un amico della coppia. "Si sposeranno l'estate prossima, lei ha fretta di avere bambini", ha detto la fonte della rubrica di gossip del New York Post

L’artista ha comprato la villa di Watch Hill, una località esclusiva sulla costa a nord del Connecticut, nel 2013 e l'ha incastonata nella canzone The Last Great American Dinasty dell'album Folklore del 2020 le cui parole raccontano la storia dell'ex proprietaria, l'ereditiera che nel 1947 sposò il miliardario di Standard Oil William Hale Harkness e che scandalizzava i locali per le sue feste fuori misura in cui usava riempire la piscina di champagne.

La villa dei sogni

La villa, battezzata Holiday House, è la più costosa del Rhode Island: Taylor, che all'epoca pagò oltre 17 milioni di dollari, l'ha usata per alcune famose feste del 4 luglio frequentate da star come Selena Gomez, Blake Lively, Ryan Reynolds, Gigi Hadid e le sorelle Haim.



Nel 2016 proprio a Watch Hill Swift mise in mostra la sua love story con l'attore britannico Tom Hiddleston che fu fotografato su una delle terrazze di Holiday House con una maglietta 'I love TS' subito diventata virale. Mentre altre nozze di celebrità creano ai locali più problemi che altro — i festeggiamenti di Jeff Bezos con Lauren Sánchez hanno suscitato proteste a Venezia — il Rhode Island accoglierebbe a braccia aperte le nozze tra Swift e Kelce.



"Abbiamo alcune delle migliori location per matrimoni al mondo. Dico solo questo", ha commentato il governatore Dan McKee dopo l'annuncio del fidanzamento. Il piccolo Stato riceverebbe un notevole impulso economico se ospitasse il matrimonio, anche se ha già guadagnato grazie a quella che è forse la sua più celebre residente part-time.