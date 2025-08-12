Taylor Swift annuncia il nuovo album “The Life of a Showgirl”

Alle 00:12 di New York, a sorpresa nel podcast New Heights, Taylor Swift ha pronunciato solo il titolo del suo dodicesimo album. Un gesto minimo, ma sufficiente a scatenare la gioia delle Swifties e a riaccendere l’attesa per la nuova era musicale della popstar

Nessuna data di uscita, nessuna tracklist. Solo un breve video su Instagram: Taylor apre una valigetta verde menta con le sue iniziali, estrae un vinile dalla copertina sfocata e sorride. Per le Swifties, la sua legione di fan fedelissimi, non serve altro. Nel giro di pochi minuti, i social sono stati invasi da cuori arancioni, meme e teorie sul significato del titolo e sugli indizi disseminati nei giorni scorsi.

Stanotte, alle 00:12 ora di New York, Taylor Swift è apparsa a sorpresa nel teaser di New Heights, il podcast sportivo condotto dal fidanzato Travis Kelce e da suo fratello Jason. Con un sorriso complice ha pronunciato poche parole: “This is my brand new album, The Life of a Showgirl”.

La scelta dell’orario, le grafiche arancioni sul sito ufficiale, le foto “tematiche” condivise da Taylor Nation e i dettagli cromatici nei post del podcast: tutto lasciava intuire che qualcosa fosse in arrivo. Come da tradizione, Swift ha orchestrato il momento come un puzzle, trasformando un’apparizione di pochi secondi in un evento globale. L’episodio completo di New Heights andrà in onda mercoledì 13 agosto e potrebbe rivelare qualche informazione in più, ma intanto la macchina dell’attesa è già partita.

Dall’“Eras Tour” al dodicesimo album

The Life of a Showgirl sarà il primo album inedito dopo The Tortured Poets Department, uscito ad aprile 2024, che ha battuto record di streaming e vendite. Nel frattempo, Swift ha portato a termine l’Eras Tour, il tour più redditizio della storia della musica, e a maggio 2025 ha riacquisito i diritti delle prime sei registrazioni originali, completando la missione iniziata con i re-recordings delle sue vecchie opere.

Gli ultimi mesi l’hanno vista al centro di una costante attenzione mediatica: dalla relazione con Travis Kelce — che ha portato il suo pubblico a incrociare quello del football — alle iniziative benefiche e agli Easter egg disseminati online, ogni mossa è diventata oggetto di conversazione globale.