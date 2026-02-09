Introduzione
Montepulciano è tra le dieci città più accoglienti al mondo. A confermarlo è Booking nei suoi Traveller Review Awards 2026. Analizzando le recensioni di viaggiatori provenienti da tutto il mondo, l'agenzia di viaggi online ha selezionato le migliori destinazioni mondiali che si sono distinte per ospitalità, cura dei dettagli e relazioni umane. Per il nono anno consecutivo, l’Italia si conferma quindi leader indiscussa nei Traveller Review Awards, con ben 214.666 strutture premiate, seguita da Francia e Spagna. Ecco tutto quello che c'è da sapere.
I Traveller Review Awards 2026
I Traveller Review Awards selezionano le destinazioni mondiali capaci di distinguersi per la qualità dell'accoglienza. Il riconoscimento arriva nell’ambito della 14° edizione dei Traveller Review Awards, che nel 2026 premiano 1,81 milioni di partner di viaggio nel mondo sulla base di oltre 370 milioni di recensioni verificate. Nel dettaglio, sono stati premiati 1.817.848 alloggi, 1.977 compagnie di noleggio auto e 137 fornitori di servizi di trasferimento aeroportuale.
Montepulciano la più accogliente in Italia
Immersa tra le colline della Valdichiana, Montepulciano è l'unica città italiana inclusa nella selezione globale dei Traveller Awards 2026. Il borgo toscano rappresenta da sempre sinonimo di storia, cultura ed eccellenza enogastronomica e, secondo Booking, si distingue per la sua grande capacità di accogliere viaggiatori e turisti.
L'Italia leader mondiale dell'ospitalità
Anche quest'anno l'Italia si conferma il Paese con il maggior numero di partner premiati, ribadendo il proprio ruolo come punto di riferimento globale per qualità dell’accoglienza e affidabilità dell’esperienza di viaggio. Nello specifico, 214.666 strutture italiane hanno ricevuto un Traveller Review Award. Seguono Francia (170.596 strutture premiate) e Spagna (152.292).
Gli appartamenti la categoria più premiata
Per quanto riguarda le tipologie di alloggio, gli appartamenti restano la categoria più premiata: oltre 900.000 riconoscimenti. Seguono poi le case vacanza e gli hotel. Ma registrano un incremento significativo rispetto al 2025 anche i campeggi e le ville (+15%).
Le altre città più accoglienti al mondo
Oltre a Montepulciano, ecco l'elenco delle destinazioni mondiali più accoglienti al mondo:
- Magong, Taiwan: Anche il Taiwan entra nell'elenco con la capitale della Contea di Penghu, che si è distinta per l'eccellenza dell'accoglienza
- San Martín de los Andes, Argentina: Anche la cittadina della provincia di Neuquén, situata ai piedi della Ande, ha ricevuto il riconoscimento da Booking, distinguendosi per l'ospitalità.
- Harrogate, Regno Unito: Entra nella lista dei Traveller Review Awards anche la città termalen inglese. Situata nella contea del North Yorkshire, Harrogate aveva ospitato anche l'edizione dell'Eurovision Song Contest 1982.
Le altre città più accoglienti al mondo /2
- Fredericksburg, Texas, Stati Uniti: Premiato da Booking anche il capoluogo della contea di Gillespie nello Stato del Texas.
Pirenópolis, Brasile: Si distingue per l'accoglienza anche Pirenópolis, nello Stato del Goiás. La città brasiliana è una località turistica nota per la sua architettura coloniale portoghese e per le numerose cascate.
Swakopmund, Namibia: Nell'elenco troviamo anche Swakopmund, capoluogo dell'omonimo distretto elettorale nella regione degli Erongo. Situata ai margini del deserto del Namib, la città è il quarto centro abitato della Namibia ed è una località balneare caratterizzata da un'architettura coloniale tedesca.
Le altre città più accoglienti al mondo /3
Takayama, Giappone: Nota per la qualità dell'accoglienza anche Takayama, nella prefettura di Gifu. La città nipponica è nota per le testimonianze dell'arte carpentiera con cui sono realizzate le antiche case e i templi in legno.
Noosa Heads, Australia: Premiata anche Noosa Heads, la città costiera australiana situata nella contea di Noosa , nel Queensland. Si tratta di una popolare destinazione turistica.
Klaipeda, Lituania: Situata nei pressi della foce del fiume Nemunas, Klaipeda si distingue per l'ospitalità dei viaggiatori e per la sua pittoresca e particolare architettura.
Booking: “In Italia modello di accoglienza autentico”
“Dagli host che accolgono i viaggiatori come se fossero a casa ai piccoli gesti quotidiani che rendono speciale un soggiorno, l’ospitalità è fatta di persone prima ancora che di luoghi”, ha detto Alessandro Callari, Regional Manager Italia di Booking. Il riconoscimento di Montepulciano “dimostra come l’Italia continui a esprimere un modello di accoglienza autentico, capace di lasciare un segno profondo nell’esperienza dei viaggiatori”. Per Callari, i Traveller Review Awards rappresentano “il nostro modo di dire grazie ai partner che, ogni giorno, contribuiscono a creare ricordi indimenticabili”.
Il sindaco di Montepulciano: “Grande onore”
Sul riconoscimento si è espresso anche il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini, definendolo “un grande onore”. Per il primo cittadino, si tratta di “un risultato che testimonia il grande impegno degli operatori della ricettività poliziana, che ogni giorno lavorano per migliorarsi mettendo al centro l’attenzione verso l’ospite”. Secondo Angiolini, è “un percorso di crescita condiviso, rafforzato anche dalla certificazione di Montepulciano come Destinazione turistica sostenibile, secondo lo standard internazionale GSTC, che ci spinge a fare un ulteriore passo avanti nel rendere sempre più qualificata, autentica e responsabile l’esperienza proposta dal nostro territorio”.