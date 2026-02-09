Introduzione

Montepulciano è tra le dieci città più accoglienti al mondo. A confermarlo è Booking nei suoi Traveller Review Awards 2026. Analizzando le recensioni di viaggiatori provenienti da tutto il mondo, l'agenzia di viaggi online ha selezionato le migliori destinazioni mondiali che si sono distinte per ospitalità, cura dei dettagli e relazioni umane. Per il nono anno consecutivo, l’Italia si conferma quindi leader indiscussa nei Traveller Review Awards, con ben 214.666 strutture premiate, seguita da Francia e Spagna. Ecco tutto quello che c'è da sapere.