Viaggi 2026, la classifica Best of the Best Travelers' Choice Awards di TripAdvisor
Bali, Londra e Dubai in cima alla classifica delle destinazioni più "gettonate" per gli utenti di TripAvdisor. La TopTen della classifica Best of the Best Travelers' Choice Awards, che premia le mete che hanno ottenuto il maggior numero di recensioni eccellenti sulla piattaforma di viaggi nell'ultimo anno, vede anche Roma, al sesto posto, che conferma il suo fascino senza tempo e la capacità di conquistare turisti da ogni angolo del pianeta
a cura di Costanza Ruggeri
- E' stata pubblicata la classifica dei vincitori dei Travellers’ Choice Awards di TripAdvisor, un riconoscimento che premia le migliori destinazioni viaggio votate dagli utenti della piattaforma. Su oltre 8 milioni di destinazioni nel mondo, solo una piccolissima élite (meno dell’1%) riesce a ottenere il titolo di Best of the Best. Ecco la top 10 per il 2026
- Gradino più alto del podio per BALI. L'isola indonesiana si conferma un vero paradiso terrestre per i viaggiatori di TripAdvisor, capace di coniugare il relax sulle spiagge e l'avventura in risaie e immersioni. L'entroterra di Ubud incanta per le sue giungle e i templi
- Medaglia d'argento per LONDRA. La capitale britannica affascina per quel suo saper mixare design d'avanguardia in quartieri come Shoreditch e fascino punk di aree come Camden passando per monumenti storici iconici e pub della tradizione
- Una metropoli dove il futuro incontra la tradizione. DUBAI è la destinazione più gettonata tra chi desidera shopping di lusso, avventura e architetture estreme: dalla vista mozzafiato dal Burj Khalifa ai mercati delle spezie e dell’oro lungo il Creek
- HANOI, la capitale vietnamita conquista il quarto posto "ammaliando" per il suo equilibrio tra il fascino del passato coloniale e lo sviluppo moderno. Il Quartiere Vecchio, con i monumenti storici e le boulevards, è il cuore pulsante di una città che vanta oltre 600 templi e pagode
- Un caffè lungo la Senna o con vista sulla Torre Eiffel. PARIGI si posizione al quinto posto nella lista TripAdvisor. La Ville Lumiere incanta per i suoi musei, i suoi quartieri storici, i mercatini dell'usato. La sera spazio ai cabaret e alla magia delle luci cittadine
- Sesto posto per la Città Eterna, unica italiana presente non solo nella Top Ten Tripadvisor ma tra le prime 25 destinazioni più amate dai viaggiatori della piattaforma. ROMA è un museo a cielo aperto che conquista con la sua storia, la sua offerta gastronomica e i suoi negozi
- Giardini segreti, riad, mercati dall'atmosfera vibrante: MARRAKECH è una città dal fascino unico al mondo, un luogo in cui la spiritualità dei minareti si mescola con i colori dei vicoli della Medina e con i profumi dei souk dove acquistare spezie, tessuti e prodotti artigianali
- Posizione numero 8 per la capitale della Thailandia dove la spiritualità dei templi si mescola con il profumo dello street food e con la vita notturna di Khao San Road. Da visitare, a BANGKOK, la città vecchia di Rattanakosin e la torre Baiyoke che, con i suoi 304 metri di altezza, è il più alto edificio della città
- Con il suo patrimonio archeologico e la bellezza del suo mare, CRETA è tra le mete più apprezzate dai viaggiatori di TripAdvisor. Dall'antico porto veneziano di La Canea alle rovine minoiche di Malia fino ancora alla spiaggia di Elafonissi e al monte Ida dove si trova la grotta in cui, secondo il mito, nacque Zeus
- Chiude la Top 10 dei Best of the Best Travelers' Choice Awards di TripAdvisor NEW YORK, la "città che non dorme mai". Dall'Empire State Building alla Statua della Libertà fino ancora a Central Park e al Matropolitan Museum, la "Grande Mela" si conferma una delle città turisticamente più visitate del mondo