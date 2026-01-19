 Viaggi, migliori destinazioni TripAdvisor: la classifica Best of Best 2026 | Sky TG24
Viaggi 2026, la classifica Best of the Best Travelers' Choice Awards di TripAdvisor

Bali, Londra e Dubai in cima alla classifica delle destinazioni più "gettonate" per gli utenti di TripAvdisor. La TopTen della classifica Best of the Best Travelers' Choice Awards, che premia le mete che hanno ottenuto il maggior numero di recensioni eccellenti sulla piattaforma di viaggi nell'ultimo anno, vede anche Roma, al sesto posto, che conferma il suo fascino senza tempo e la capacità di conquistare turisti da ogni angolo del pianeta

a cura di Costanza Ruggeri

