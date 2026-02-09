Presentata a Roma la seconda collezione di figurine dedicata alle protagoniste della Serie A Women: spazio anche alla Serie B, alla Serie C e alla Nazionale. Un album tutto da collezionare dal 6 febbraio 2026 in edicola e sul sito Panini ascolta articolo

Dopo l’enorme successo dello scorso anno, “Calciatrici” è pronta a raccontare nuove emozioni. La seconda edizione cartacea della collezione Panini dedicata al calcio femminile è stata presentata lunedì 9 febbraio a Roma, presso il Salone d’Onore del CONI con l'obiettivo di rafforzare l’impegno nel valorizzare un movimento in costante crescita.

Seconda edizioni di “Calciatrici 2025-2026” Panini “Calciatrici 2025-2026” si compone di 339 figurine, di cui 54 su materiale speciale: dalle protagoniste della Serie A Women, passando per la Serie B e per la novità della Serie C. Ogni figurina racconta la forza, il talento e l’identità di un movimento, dal vertice alla base. Il viaggio prosegue con una sezione speciale dedicata ai nuovi trofei in palio nelle competizioni della Serie A Women e agli ultimi importanti risultati ottenuti dalla Nazionale maggiore femminile – rappresentata sul palco dal commissario tecnico Andrea Soncin –, dall’Under 19 e dall’Under 17. Durante la presentazione sul palco, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, la presidente della Serie A Women Federica Cappelletti e la Direttrice Mercato Italia Collezionabili di Panini Martina Limoni, ma anche loro, le calciatrici, protagoniste della collezione e che anche quest’anno realizzano un sogno: quello di vedersi su una “figu” dell’album. Potrebbe interessarti Anche le figurine Panini puntano sull'Intelligenza Artificiale

Celebrare la parità di genere nello sport è un piccolo passo per educare le nuove generazioni “Sono felicissima che Panini abbia deciso di riproporre la splendida iniziativa dell'album Calciatrici” ha dichiarato Federica Cappelletti, presidente della Serie A Women. “La prima edizione non è stata soltanto un successo di vendite, ma soprattutto un fenomeno nazional-popolare, che ha coinvolto bambine, giovani, famiglie, tifose, dirigenti, giornaliste. Siamo cresciute tutte scambiando i doppioni delle figurine dei calciatori, e aver contribuito a far sì che anche le calciatrici avessero la possibilità di rivedersi su una figurina è un'emozione che non si può descrivere a parole. E ci tengo a ringraziare Panini anche per aver allargato ulteriormente la collezione”. E ancora: “Siamo molto orgogliosi di questa seconda edizione, che rappresenta per noi di Panini un impegno concreto a supporto del calcio femminile italiano”, ha sottolineato Martina Limoni, Direttrice Mercato Italia Collezionabili di Panini. “Una raccolta che dà continuità a un progetto editoriale diventato in breve tempo un punto di riferimento per appassionati, collezionisti e giovani calciatrici”. Approfondimento Calcio femminile, il primo album Panini dedicato alle calciatrici

Presentazione "Calciatrici 2025-2026", Roma 9 febbraio 2025

ll commento della FIGC “L'entusiasmo generato dalla prima edizione dell'album Calciatrici è stato straordinario – ha sottolineato il presidente della FIGC Gabriele Gravina –. Ringrazio Panini, la Serie A Women e la presidente Cappelletti per aver nuovamente creduto in questo progetto, che ha permesso a centinaia di atlete di realizzare un sogno, quello di vedersi su un simbolo della nostra passione calcistica: la figurina. Ma soprattutto ha permesso a tantissime bambine di coltivare lo stesso desiderio e a numerose persone di conoscere il calcio giocato dalle donne. Siamo consapevoli che il percorso che abbiamo intrapreso per lo sviluppo del calcio femminile italiano debba essere rafforzato, in particolare sul tema della sostenibilità, ma con i risultati ottenuti con l’aumento delle tesserate, l’incremento della visibilità e le prestazioni positive della Nazionale riteniamo di essere sulla buona strada”. Approfondimento La storia delle figurine Panini diventa una serie tv