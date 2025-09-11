La storia delle figurine Panini diventa una serie tv

Il Corriere della Sera ha annunciato la realizzazione di una serie tv sulla storia delle figurine Panini. La produzione, basata sul libro L’album dei sogni del giornalista e scrittore Luigi Garlando, racconterà la storia di Olga Cuochi e la nascita di un vero e proprio fenomeno mediatico.

figurine panini, la serie tv

In arrivo una serie tv che ripercorrerà l'ascesa delle figurine Panini: dalla decisione di Olga Cuochi di prelevare un chiosco a Modena alla geniale intuizione dei figli Giuseppe, Franco Cosimo, Umberto e Benito. La produzione, basata sul libro L’album dei sogni di Luigi Garlando, coprirà un arco temporale più breve rispetto a quello del libro fermandosi all’incirca agli anni ’70. Lo scrittore ha raccontato: “Al di là della storia della nascita delle figurine, saranno raccontate le avventure umane dei protagonisti che si dipanano in scenari storici in evoluzione, com’era l’Italia di quei tempi divisa tra innovazione e tradizione. Sono molto curioso di vedere come verrà”.

Inoltre, Luigi Garlando ha anticipato: “La storia narrata nella fiction è molto attinente a quanto ho scritto nel libro, cambia il focus che ora è spostato molto sulla matriarca Olga Cuoghi, mentre io avevo descritto maggiormente la vita dei fratelli Panini, ma il fulcro resta lo stesso: raccontare una straordinaria storia di imprenditoria e creatività tutta italiana, tutta emiliana”.