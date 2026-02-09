Oroscopo settimanale, le previsioni dal 9 al 15 febbraio

Offerte Sky
Introduzione

Con un nuovo lunedì in calendario è ufficialmente scattata una nuova settimana da vivere al meglio. Sarà significativa e ricca di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti premieranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 9 al 15 febbraio.

 

ARIETE

Settimana energica e dinamica, ideale per rimettere in moto corpo e motivazioni. In amore cresce il bisogno di intensità e contatto emotivo. Il lavoro favorisce creatività e iniziative personali. La fortuna accompagna riflessioni utili a chiarire priorità e bisogni.

 

TORO

La settimana porta un miglioramento graduale, soprattutto nei rapporti personali. In amore il dialogo diventa più costruttivo, anche se la passione resta cauta. Il lavoro premia idee strategiche. La fortuna sostiene scelte ponderate e occasioni legate all’intuito.

 

GEMELLI

Impegni numerosi e ritmi intensi caratterizzano la settimana, con qualche rischio di distrazione. In amore serve pazienza per evitare fraintendimenti. Il lavoro richiede concentrazione. La fortuna invita alla prudenza, soprattutto nelle decisioni economiche e nei contratti.

 

CANCRO

Settimana appagante e ricca di stimoli sociali. In amore aumentano occasioni d’incontro e dialogo profondo. Il lavoro offre possibilità concrete di successo o nuovi inizi. La fortuna accompagna affari, contratti e situazioni capaci di migliorare anche le entrate.

 

LEONE

Le tensioni lasciano spazio a una maggiore chiarezza interiore. In amore crescono consapevolezza e desiderio di equilibrio emotivo. Il lavoro procede meglio grazie a scelte mirate. La fortuna favorisce investimenti e decisioni strategiche, purché affrontate con calma.

 

VERGINE

L’inizio settimana aiuta a chiarire dubbi e intuizioni, mentre i giorni successivi richiedono maggiore attenzione. In amore la comunicazione va curata con precisione. Il lavoro impone controllo e metodo. La fortuna consiglia prudenza nelle scelte economiche.

 

BILANCIA

Settimana vivace e armoniosa, ideale per bilanciare doveri e piaceri. In amore tornano passione e complicità. Il lavoro scorre con determinazione e spirito propositivo. La fortuna sostiene progetti futuri e decisioni che oggi sembrano solo intuizioni.

 

SCORPIONE

Un buon equilibrio emotivo accompagna la settimana, nonostante qualche stanchezza di fondo. In amore il dialogo aiuta a risolvere vecchie tensioni. Il lavoro favorisce colloqui e progetti importanti. La fortuna sostiene affari e investimenti ben valutati.

 

SAGITTARIO

Energia alta ma mente poco lineare rende la settimana contraddittoria. In amore emergono emozioni confuse da gestire con sincerità. Il lavoro richiede attenzione per evitare errori. La fortuna invita alla prudenza, soprattutto nelle scelte economiche impulsive.

 

CAPRICORNO

La settimana alterna impegni concreti e momenti di leggerezza. In amore crescono apertura emotiva e dialogo sincero. Il lavoro procede con efficacia e buoni risultati. La fortuna è discreta, ma le scelte giuste preparano miglioramenti futuri.

 

ACQUARIO

Settimana energica, da gestire con diplomazia soprattutto all’inizio. In amore domina la passionalità, ma serve equilibrio. Il lavoro richiede misura nelle opinioni. La fortuna stimola riflessioni economiche utili a migliorare entrate e gestione delle risorse.

 

PESCI

Creatività, empatia e intuizione guidano la settimana. In amore aumentano occasioni romantiche e desiderio di connessione profonda. Il lavoro favorisce idee originali e possibili cambiamenti. La fortuna porta sorprese economiche positive e soluzioni attese da tempo.

 

