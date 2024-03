Salone del Libro, "Vita immaginaria" è il tema dell'edizione 2024

Il Salone Internazionale del Libro di Torino si prepara alla sua trentaseiesima edizione, questa volta sotto la direzione di Annalena Benini. La fiera inizierà giovedì 9 maggio e si concluderà lunedì 13 maggio. A partire dal 12 aprile, sarà possibile consultare il programma completo sul sito www.salonelibro.it , in attesa di perdersi negli oltre 137mila metri quadri di spazio espositivo e di poter assistere ai quasi duemila eventi (oltre ai circa cinquecento sul territorio di Salone OFF) che vedranno protagonisti moltissimi volti noti del mondo editoriale e letterario.

L’inaugurazione

Il Salone verrà inaugurato alla presenza delle istituzioni e sarà preceduto da una pre-inaugurazione curata da Rai Radio3 l’8 maggio alle ore 20, che sarà trasmessa in diretta dall’Auditorium Rai di Torino “Arturo Toscanini”. Il programma per le scuole superiori verrà inaugurato da Maurizio Maggiani, quello per i più piccoli da Luciana Littizzetto e dallo spettacolo “Pimpa viaggia in Italia”.