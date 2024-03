"Jack Frusciante è uscito dal gruppo", Brizzi: "A settembre il sequel"

“Jack Frusciante è uscito dal gruppo” avrà un seguito. Lo ha annunciato il suo autore, Enrico Brizzi, durante la trasmissione condotta da Massimo Gramellini su La7 “In altre parole”. “Qualche mese fa mi sono trovato io per primo meravigliato e turbato a scrivere nuovamente di quei due”, ha detto Brizzi. “Sono prigioniero di questo rock 'n' roll e non posso farci niente. Ora il testo è completo, e nei prossimi mesi lavorerò con calma all'editing”. Il libro uscirà a settembre e risponderà a tutte le domande dei lettori su come sia finita tra Aidi e Alex, i protagonisti della storia, pubblicata per la prima volta nel 1994.