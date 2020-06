George Floyd, premier Trudeau si inginocchia coi manifestanti

"E' arrivato il momento di riconoscere che anche noi canadesi abbiamo i nostri problemi, c'è del sistemico razzismo in Canada" ha detto il premier durante la manifestazione

Il premier canadese Justin Trudeau si è inginocchiato durante una protesta contro il razzismo a Ottawa in seguito alla morte di George Floyd, l'afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis. L'emittente canadese Ctv News ha trasmesso le immagini del gesto. "E' arrivato il momento di riconoscere che anche noi canadesi abbiamo i nostri problemi - ha detto Trudeau - c'è del sistemico razzismo in Canada".

Negli Usa spunta un nuovo video

Usa, spunta un nuovo video di un afroamericano ucciso dalla polizia

In tutto il mondo continuano le proteste per la morte del 46enne a Minneapolis mentre negli Stati Uniti è emerso nelle ultime ore un nuovo drammatico video di un altro afroamericano, Manuel Ellis, morto durante un fermo di polizia. L'episodio è accaduto a Tacoma, nello stato di Washington, e le immagini risalgono al 3 marzo. (LA VEGLIA PER MANUEL ELLIS)