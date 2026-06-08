Negli Stati Uniti torna a far paura un parassita che si nutre di carne di animali a sangue caldo. Due casi sono stati scoperti in Texas, vicino al confine con il Messico, nella città di La Pryor. E ora il timore è che il diffondersi di un'infestazione possa incidere pesantemente sul settore dell'allevamento, portando a nuovi aumenti di prezzo. E anche a ricadute politiche, dato che Trump e i repubblicani si stanno preparando alle elezioni di midterm di novembre.

Il parassita, il cui nome scientifico è Cochliomyia hominivorax, è colloquialmente indicato come "verme a vite del nuovo mondo" o " larva mangia-carne ". Si tratta di mosche le cui femmine depongono le uova in ferite aperte o nelle mucose degli animali. E quando le uova si schiudono, centinaia di larve scavano attraverso la carne viva del bestiame. Se non trattata, l'infestazione diventa quindi presto letale per gli animali. Sebbene il parassita possa infestare anche gli animali domestici, il rischio per l'uomo è molto basso. E le mosche adulte non risultano pericolose.

Il rischio economico

Oltre a un rischio sanitario, c'è anche il pericolo di ricadute economiche. "Gli americani vivono di carne bovina. Notiamo il prezzo delle bistecche e della carne macinata. Ogni volta che andiamo al supermercato, ce ne accorgiamo, ed è una parte significativa della pressione economica che gli americani subiscono su ogni fronte", ha dichiarato a Politico Barrett Marson, stratega repubblicano dell'Arizona. I prezzi della carne bovina sono già alle stelle a causa del calo record del numero di capi di bestiame, dovuto alle condizioni meteorologiche avverse e al consolidamento del settore. "È una questione che preoccupa i texani e su cui avvertono Washington da quasi due anni", ha affermato da parte sua la deputata democratica del Texas Lizzie Fletcher. "Un'epidemia oggi sarebbe devastante per gli allevatori - ha aggiunto - e farebbe lievitare ulteriormente i costi della carne nei supermercati, una situazione che tutti gli americani toccherebbero con mano".