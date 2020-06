4/12 ©Getty

Le proteste hanno dato il via a una serie di riforme della polizia negli Usa. New York ha annunciato la cancellazione dei fondi al Corpo, tagli che serviranno a finanziare servizi per i giovani. Minneapolis ha smantellato il dipartimento di polizia. In questa immagine un agente di Seattle posa con un fiore in tasca, regalatogli dai manifestanti durante una protesta. Foto di Jason Redmond

Minneapolis smantella il dipartimento di polizia